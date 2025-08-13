Βιολογικά προϊόντα: Αναστολή διαπίστευσης στην «TERRA CERT» για έξι μήνες – Τι διαπιστώθηκε

Σοβαρές εξελίξεις στον χώρο των βιολογικών προϊόντων, καθώς το Εθνικό Σύμβουλο Διαπίστευσης αποφάσισε την εξάμηνη αναστολή της διαπίστευσης του Φορέα Πιστοποίησης «TERRA CERT AE», με αριθμό πιστοποιητικού 1332-1, για τον συγκεκριμένο τομέα.

Η απόφαση ελήφθη μετά από έκτακτη επιθεώρηση του Ε.ΣΥ.Δ στις 28 και 29 Ιουλίου 2025, η οποία αποκάλυψε μη τήρηση των Κανονισμών Διαπίστευσης. Ακολούθησαν δύο συνεδριάσεις (11 και 12 Αυγούστου) στις οποίες έγινε ακρόαση των εκπροσώπων της εταιρείας και εξέταση πρόσθετων στοιχείων που προσκομίστηκαν.

Σύμφωνα με την απόφαση Σ/10365/25, το μέτρο επιβλήθηκε για λόγους διασφάλισης της αξιοπιστίας της διαπίστευσης, καθώς ο Φορέας κρίθηκε ότι παραβίασε συγκεκριμένες απαιτήσεις και κριτήρια που προβλέπονται από το Ε.ΣΥ.Δ. Η υπόθεση θα επανεξεταστεί μετά το πέρας των έξι μηνών, ώστε να διαπιστωθεί αν έχουν αρθεί οι μη συμμορφώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΣΥ.Δ επικύρωσε ομόφωνα την απόφαση στις 12 Αυγούστου 2025, ημερομηνία από την οποία τέθηκε σε ισχύ.

Σημειώνεται πως οι πιστοποιήσεις που έχει εκδώσει η «TERRA CERT» μέχρι σήμερα παραμένουν σε ισχύ.