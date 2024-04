Βοήθεια έρχονται σωτήρες τραπεζών, Αμερικανός στρατηγός στην Αθήνα

Χαράς ευαγγέλια. Με μια άσχετη τροπολογία στο νομοσχέδιο που αφορά το περιβάλλον και τον αιγιαλό λύθηκε ένα σημαντικό πρόβλημα. Οι πρώην υπουργοί, πολιτικοί, κομματικά στελέχη, κρατικοί νταραβερτζήδες θα μπορούν πλέον να γίνονται μέλη Διοικητικών Συμβουλίων των τραπεζών, όχι όμως σε εκτελεστική θέση. Μπορούν δηλαδή να είναι μη εκτελεστικά μέλη στα ΔΣ, ακόμα καλύτερα δηλαδή γιατί δεν θα έχουν καθημερινές σκοτούρες, αλλά θα μπορούν να αναλαμβάνουν και μέλη σε Επιτροπές των ΔΣ ως μη εκτελεστικοί και ανεξάρτητοι ώστε να έχουν επιπλέον αμοιβή. Θα μπορούν επίσης να γίνουν πχ μη εκτελεστικοί πρόεδροι…

Με τη ρύθμιση αυτή καταργείται η προηγούμενη που είχε επιβληθεί από τα Μνημόνια και τους δανειστές, που απέκλειε κάθε πρώην πολιτικό και πολιτευόμενο από τέτοιες θέσεις ώστε να μην γίνονται ρουσφέτια με δανειζόμενους. Το ωραίο είναι ότι διάφοροι παρατρεχάμενοι είχαν ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών γιατί αποκλείονται υποτίθεται οι «σοβαροί» και «γνώστες» από τα ΔΣ των Τραπεζών! Τώρα μπορούν να επανέλθουν όλοι οι πρόθυμοι να μας (ξανα)σώσουν (με το αζημίωτο) και ο Θεός βοηθός.

Βραδυφλεγής αποκάλυψη

Ένα δημοσίευμα του politico, ξέρετε αυτού του ηλεκτρονικού περιοδικού που ασχολείται με τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όχι πάντα επιτυχώς, τουλάχιστον για την χώρα μας) προκάλεσε χθες αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ – κυβέρνησης. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με το δημοσίευμα που υπογράφει Ελληνίδα δημοσιογράφος «καταγγελίες για απάτη που σχετίζονται με αδιαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες, μέσω των οποίων χορηγήθηκαν κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, σε δέκα μόλις εταιρείες στην Ελλάδα, ευρύνονται από την αντίστοιχη υπηρεσία της ΕΕ.»

Μάλιστα ο βουλευτής Παύλος Γερουλάνος προανήγγειλε ερωτήσεις στην Βουλή, ενώ από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε πως οι συμβάσεις «έχουν ελεγχθεί πλήρως από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Είναι δηλαδή εγκεκριμένοι και από τον αρμόδιο κλάδο της Ελληνικής Δικαιοσύνης». Το ζήτημα βέβαια δεν είναι αν είναι σωστά και νόμιμα. Το ζήτημα είναι πως η «αποκάλυψη» του politico, που προκάλεσε την αντιπαράθεση, έχει ήδη ανακοινωθεί από δελτίο τύπου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εδώ και 15 περίπου μέρες (27 αρτίου) με τίτλο « Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο πληροφορικής και τεχνολογίας και συναφών υπηρεσιών». Βραδυφλεγής αντίδραση ή απλώς πιστεύουμε μόνον τα ξένα μέσα στα οποία γράφουν Έλληνες δημοσιογράφοι από την Αθήνα (διαβάζοντας τα προ 15νθημερου επίσημα δελτία τύπου;) Ξενομανία νέου τύπου.

Στρατιωτική συνάντηση

Το βράδυ της Τετάρτης, έχοντας ένα ραντεβού στην Στοά Σπυρομίλιου, στο κέντρο της Αθήνας, έπεσα πάνω σε συνάντηση του πρώην Επίτροπου και νυν βουλευτή Ηλείας Δ. Αβραμόπουλου, του πρώην αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Φλώρου και του πρώην διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ στρατηγού Ντέιβιντ Πετρέους. Κοντοστάθηκα λίγο μήπως και ακούσω τι έλεγαν, αλλά μπόρεσα να ακούσω μόνον τον Αμερικανό στρατηγό να εκθειάζει στον Δ. Αβραμόπουλο την δράση του έλληνα στρατηγού, λέγοντας ότι ήταν «ο καλύτερος στρατηγός των χωρών του ΝΑΤΟ», αλλά μόλις άρχισε η συζήτηση για την κατάσταση στην Μ. Ανατολή, ο Δ. Αβραμόπουλος, πρόσεξε ότι κρυφάκουα, με κοίταξε αυστηρά και αναγκάστηκα να μετακινηθώ, χάνοντας την ενδιαφέρουσα συνέχεια.

Πάλι θα κρυφακούω

Πάντως επειδή θα βρίσκομαι το σαββατοκύριακο στους Δελφούς, όπου και πραγματοποιείται το ετήσιο Φόρουμ, θα προσπαθήσω να μάθω ή έστω να κρυφακούσω τις απόψεις των δυο στρατηγών για την κατάσταση στην Μ. Ανατολή, μια και οι δυο μιλούν, σε πάνελ εκεί. Αλλά επειδή είμαι βέβαιος πως «τα καλύτερα» δεν θα τα πουν δημόσια, έχω φροντίσει να βρεθώ σε διπλανό τραπέζι, εκεί που όπως μαθαίνω σχεδιάζουν να φάνε αύριο βράδυ. Για ότι μάθω, θα σας ενημερώσω….

Μήνυμα προς όλους

Για να μείνω λίγο στους Δελφούς, να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, που μίλησε χθες εκεί, έστειλε, ένα μήνυμα «προς πάσα κατεύθυνση», (λένε οι συνεργάτες του) δηλώνοντας πως «δεν έχω παραιτηθεί από την πολιτική, είμαι ενεργός πολιτικά, είμαι βουλευτής του Σύριζα». Βέβαια, δεν ξέρω αν ήταν προς πάσα κατεύθυνση, πάντως εμένα μου έμοιαζε με μήνυμα προς Κασσελάκη και συνεργάτες, πως τους περιμένει στην γωνία μετά τις ευρωεκλογές, αν το αποτέλεσμα είναι αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Και για να μην μείνει αμφιβολία προς τα που ήταν τα βέλη ο πρώην πρωθυπουργός είπε πως «πρέπει να εμπνεύσουμε την νέα γενιά, με οράματα, ιδέες και αξίες. Γιατί η πολιτική δεν είναι το Τικ-Τοκ». Μάλλον Στέφανε τ ΄ακούς, ήθελε να πει. Πρώτη σειρά πάντως στην ομιλία του, ήταν η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη που όταν τα άκουγε είχε ένα πλατύ χαμόγελο…

Στην παρέλαση

Για την Βοστώνη φεύγει σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα παρευρεθεί στις επετειακές εκδηλώσεις που θα γίνουν αύριο εκεί, από την Ομοσπονδία των ελληνικών σωματείων για την επέτειο της 25ης Μάρτιου. Εκεί βέβαιο θα έχει και μια σειρά από επαφές και με πανεπιστήμια, αλλά στην συνέχεια θα πάει στην Ν. Υόρκη, όπου την Κυριακή θα είναι Τελετάρχης (ξέρετε αυτός που είναι επικεφαλής της παρέλασης με μια κορδέλα πάνω από το κουστούμι) στην παρέλαση που θα γίνει για την εθνική επέτειο, όπως κάθε χρόνο, στην 5η λεωφόρο. Και βέβαια, εκτός από τους εκπροσώπους των συλλόγων των ομογενών, στους οποίους είμαι βέβαιος θα μιλήσει για την επιστολική ψήφο, θα συναντηθεί και με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο. Για συναντήσεις με στελέχη του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, για θέματα αμυντικών εξοπλισμών (πχ F-35) δεν είδα στο πρόγραμμα τους, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Κι αυτό γιατί το θέμα της προμήθειας των συγκεκριμένων αεροσκαφών προχωρά, μια και την Τετάρτη στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έφτασε η επίσημη επιστολή προσφοράς και αποδοχής LOA (Letter of Offer and Acceptance) από τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ.

Πολύτιμη συνεισφορά

Στους Δελφούς και το Οικονομικό Φόρουμ έχει μεταφερθεί από χθες το κέντρο του ενδιαφέροντος της χώρας. Η αλήθεια είναι ότι όλοι αγαπούν το Φόρουμ (εξ ου και η διεθνής επιτυχία του), αλλά γκρινιάζουν και για τα logistics που αναγκαστικά προκύπτουν λόγω της στενότητας του χώρου. Φέτος πάντως, η Παπαστράτος, ανέλαβε να λύσει κάποια απ’ αυτά, επιστρατεύοντας 6 ηλεκτρικά mini cars για τη μεταφορά προσκεκλημένων και επισκεπτών μεταξύ των δύο βασικών συνεδριακών χώρων. Δηλαδή του Πολιτιστικού Κέντρου και του ξενοδοχείου Αμαλία. Για όσους γνωρίζουν τα «τοπικά» του Φόρουμ, είναι μια πολύτιμη συνεισφορά. Και οικολογική θα έλεγα...

Δικαστικές εκκρεμότητες

Μια και βρισκόμαστε στους Δελφούς να σας πω ότι ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, συνεχίζει τις high profile εμφανίσεις στις οποίες ωστόσο αποφεύγει να τοποθετηθεί επί των θεμάτων του ΣΕΒ και την κάλπη που θα στηθεί για το νέο προεδρείο (κάτι για το οποίο προεξοφλώ ότι δεν συμφωνεί). Ο πρόεδρος Δημήτρης πάντως, έκανε μια άλλου τύπου θεσμική παρέμβαση μιλώντας για τη Δικαιοσύνη, την οποία αρκετοί έχουν βάλει στο «μάτι» (και δικαιολογημένα) τελευταία. Μεταφέροντας την εμπειρία του, ως επικεφαλής του Τιτάνα, είπε ότι μία σημαντική περιβαλλοντική επένδυση της εταιρεία, κόλλησε στο ΣτΕ, πρακτικά ακυρώνοντάς την. Είπε ακόμη, ότι άλλη μια επένδυση εκκρεμεί από το 2004 για την εξέταση εμπράγματων δικαιωμάτων, ενώ ένα κακούργημα οικονομικής φύσης που αφορά την εταιρεία του από το 2009, δεν έχει εκδικαστεί ούτε σε πρώτο βαθμό. Εάν λοιπόν έχει τέτοια γκρίνια ο αρχηγός μιας από τις μεγαλύτερες οικογένειες της χώρας, εμείς ως απλός λαός, τι περιμένουμε από τη δικαιοσύνη... Σίγουρα πάντως όχι τη συνδρομή της Τεχνητής Νοημοσύνης που εξήγγειλε ο Γιώργος Φλωρίδης για τη λειτουργία του θεσμού.

Αναβολή για NOVAL

Δεν ξέρω αν είμαι ...γρουσούζης, αλλά μάλλον βιάστηκα να σας μεταφέρω τα καλά μου λόγια για την επικείμενη εισαγωγή της NOVAL, της εταιρείας μιας άλλης μεγάλης οικογένειας (των Στασινόπουλων) στο Χρηματιστήριο. Η εισαγωγή της εταιρείας που ασχολείται με αξιοποίηση και ανάπτυξη ακινήτων, θα καθυστερήσει... Τώρα δεν ξέρω αν το roller coaster των προηγουμένων ημερών στην αγορά, τάραξε τους συντηρητικούς Στασινόπουλους, ή αν είδαν κάτι άλλο ως εμπόδιο και μετέθεσαν την ημερομηνία στο επόμενο τρίμηνο. Και το επισημαίνω γιατί προσωπικά τα δεδομένα της NOVAL τα βρίσκω μια χαρά. Οπότε, είτε οι Στασινόπουλοι και το επιτελείο τους έχουν δει κάτι που δεν αντιλαμβάνομαι, είτε ανησυχούν υπερβολικά...

Όλα όσα αξίζουν

Όπως κάθε Παρασκευή έχω προτάσεις που πρέπει να γνωρίζετε.

Ο Sting στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού 5 - 6 Ιουλίου. H ξεχωριστή σχέση του ελληνικού κοινού με τον Sting επιβεβαιώθηκε ακόμη μια φορά, καθώς τα εισιτήρια της συναυλίας του καλλιτέχνη φαινόμενο την Παρασκευή 5 Ιουλίου είναι ήδη sold out! Το Σάββατο 6 Ιουλίου, ο Sting θα υπογράψει με τα τραγούδια του μια ειδυλλιακή μουσική βραδιά.

Sting - It's Probably Me:

Οι Ουκρανοί Dakha Brakha έρχονται στην Αθήνα την Τρίτη 14 Μαΐου στο Fuzz Club για να γιορτάσουν τα 20 χρόνια μιας παθιασμένης καλλιτεχνικής πορείας. Οι DakhaBrakha είναι το πολυφωνικό κουαρτέτο από το Κίεβο, γνωστό για τα φαντασμαγορικά και ξεχωριστά σόου του.

DakhaBrakha – Sonnet:

Οι Swingin’ Cats επιστρέφουν στις 19 Απριλίου, στο Gazarte Roof Stage, με party mood, για να μας παρασύρουν σε μια βραδιά γεμάτη χορό και γέλιο. Ένα πρόγραμμα που ζωντανεύει μια μεγάλη γκάμα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου, με κέφι και ενέργεια που θα μας κάνει να περάσουμε αξέχαστα!

The Swingin' Cats - Nah Neh Neh Nah. Εσύ ‘σαι η αιτία. Αφού το Θες: