Βρετανία: Συνετρίβη αεροπλάνο με δύο τραυματίες – Κινδύνευσε παιδική ομάδα ράγκμπι

Συναγερμός σήμανε στο νησί Isle of Wight στη Βρετανία μετά από συντριβή αεροπλάνου, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα.



Το αεροπλάνο συνετρίβη στο θέρετρο Whitecliff Bay στο Isle of Wight του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου τεράστιοι μαύροι καπνοί επεκτάθηκαν στην ατμόσφαιρα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν άμεσα στο σημείο.



Η αστυνομία κλήθηκε στις 14:23 το μεσημέρι του Σαββάτου (12.04.2025) έπειτα από αναφορά για το ατύχημα. Στο αεροπλάνο επέβαιναν δύο άτομα, όπως ανέφερε η αστυνομία του Hampshire, οι οποίοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα στο περιστατικό.

Κινδύνευσαν παιδιά





Ο Τζέιμς Λόου, διευθυντής πωλήσεων από το Χόρσαμ του Σάσεξ, δήλωσε ότι είδε το αεροπλάνο να περνάει πάνω από το κεφάλι του και άκουσε τον κινητήρα να σβήνει.



Ο κ. Lowe, επικεφαλής προπονητής ενός τοπικού συλλόγου ράγκμπι κάτω των 13 ετών, βρισκόταν στο Isle of Wight συνοδεύοντας μια ομάδα σε περιοδεία ράγκμπι: «Ήμασταν έξω από το εστιατόριο στην κορυφή του πάρκου διακοπών και παρακολουθούσαμε τα παιδιά μας να παίζουν τοξοβολία», δήλωσε ο κ. Lowe.



Και πρόσθεσε: «Έτσι μιλούσαμε για αεροπλάνα και βλέπαμε τα αεροπλάνα να απογειώνονται. Αυτό το αεροπλάνο ήρθε πάνω από τα κεφάλια μας και ο κινητήρας έσβησε.



Στη συνέχεια γύρισε πίσω στο αεροδρόμιο, αλλά έχασε πολύ ύψος και μπορούσαμε να δούμε ότι επρόκειτο να συντριβεί στο πάρκο διακοπών. Εγώ και ένας άλλος μπαμπάς τρέξαμε να βοηθήσουμε. Δόξα τω Θεώ, ο πιλότος και ο επιβάτης είχαν τραβηχτεί σε ασφαλές σημείο».



Πυροσβέστες από το Νιούπορτ και το Ράιντ διαπίστωσαν ότι το αεροσκάφος «είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές από την πρόσκρουση και την επακόλουθη πυρκαγια», ανέφεραν οι υπηρεσίες πυροσβεστικής και διάσωσης του Χάμσαϊρ και της Νήσου Γουάιτ.



Ο επιθεωρητής Άλεξ Ντέιλ είπε ότι το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Μπέμπριτζ, έκανε όχθη και στη συνέχεια έκοψε μια καμινάδα πριν συντριβεί κοντά στα σαλέ στο πάρκο διακοπών, σύμφωνα με το Isle of Wight County Press.



Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Isle of Wight County Press: «Ένιωσα ένα ωστικό κύμα, μετά άκουσα έναν δυνατό κρότο και είδα πολύ μαύρο καπνό».