Μπόρις Τζόνσον: Το μεσημέρι της Κυριακής, ο βρετανός πρωθυπουργός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Σεν Τόμας,το μεγαλύτερο νοσοκομείο αναφοράς στο Λονδίνο για τους ασθενείς με Covid-19. Εκπρόσωπος της Downing Street 10, δήλωσε: “Ο πρωθυπουργός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και θα συνεχίσει την ανάρρωσή του στο Τσέκερς (στην εξοχική του κατοικία στο Μπάκιγχαμσαιρ). Μετά από συμβουλή της ομάδας γιατρών που τον παρακολουθεί, δεν θα επιστρέψει άμεσα στα καθήκοντά του. Ο πρωθυπουργός θέλει να ευχαριστήσει όλους τους εργαζόμενους στο Σεν Τόμας για την υπέροχη φροντίδα που έλαβε. Όλες του οι σκέψεις βρίσκονται με εκείνους που δοκιμάζονται από την ασθένεια αυτή”.

Ο βρετανός πρωθυπουργός εισήχθη στο νοσοκομείο στις 5 Απριλίου και την επόμενη ημέρα μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας, καθώς η κατάστασή του χειροτέρεψε. Την Πέμπτη βγήκε από την ΜΕΘ και το Σάββατο έκανε την πρώτη του δήλωση ευχαριστώντας τους γιατρούς. Το πρωί της Κυριακής, συνεργάτριά του δήλωσε στο Sky News, ότι “βρίσκεται σε πολύ καλή διάθεση” και ότι “κάνει μικρούς περιπάτους”.

Η σύντροφος του Τζόνσον, Κάρι Σίμοντς, ευχαρίστησε επίσης το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με μήνυμά της στο Twitter. “Δεν μπορώ να τους ευχαριστήσω αρκετά, το προσωπικό στο Σεν Τόμας ήταν εκπληκτικό. Δεν θα μπορέσω ποτέ να σας ξεπληρώσω και δεν θα σταματώ να σας ευχαριστώ” ανέφερε στο μήνυμά της.

I cannot thank our magnificent NHS enough. The staff at St Thomas’ Hospital have been incredible. I will never, ever be able to repay you and I will never stop thanking you. 🌈

— Carrie Symonds (@carriesymonds) April 12, 2020