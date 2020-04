Κορονοϊός νεκροί: Σύμφωνα με τον απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει προκαλέσει περισσότερους από 150.000 θανάτους παγκοσμίως, εκ των οποίων τα σχεδόν 2/3 στην Ευρώπη.

Συνολικά, έχουν καταγραφεί 150.142 θάνατοι παγκοσμίως και 2.207.730 κρούσματα, εκ των οποίων τα δύο τρίτα στην Ευρώπη (96.721 θάνατοι και 1.100.677 κρούσματα), την πλέον πληγείσα ήπειρο. Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει καταγράψει τους περισσότερους θανάτους (34.575 και 683.786 κρούσματα), μπροστά από την Ιταλία (22.745 και 172.434 κρούσματα), την Ισπανία (19.478 και 188.068 κρούσματα), τη Γαλλία (18.681 και 147.969 κρούσματα) και τη Βρετανία (14.576 θανάτους και 108.692 κρούσματα).

Μεταξύ των κρουσμάτων παγκοσμίως, τουλάχιστον 483.000 θεωρούνται ιαθέντα.Σε σύγκριση με την καταμέτρηση που διενεργήθηκε μία ημέρα πριν, στις 22.00 ώρα Ελλάδας, 9.022 νέοι θάνατοι και 91.270 νέα κρούσματα έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο) καταμετρά επισήμως 82.367 κρούσματα (26 νέα μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής), και 4.632 θανάτους (1.290 νέοι). 77.892 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Η Ευρώπη συγκεντρώνει σήμερα έως τις 22.00 ώρα Ελλάδας 96.721 θανάτους και 1.100.677 κρούσματα, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 35.929 θανάτους (715.428 κρούσματα), η Ασία 6.801 θανάτους (157.131 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 5.371 θανάτους (117.953 κρούσματα), η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 4.242 θανάτους (89.460 κρούσματα), η Αφρική 995 θανάτους (19.296 κρούσματα) και η Ωκεανία 83 θανάτους (7.785 κρούσματα).

