Πετρέλαιο Ντόναλντ Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε από την κυβέρνησή του να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα κατεπείγουσας παροχής βοήθειας στη βιομηχανία φυσικού αερίου και πετρελαίου, που πλήττονται σφοδρά από την κατακόρυφη πτώση των τιμών του μαύρου χρυσού.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τον μεγάλο αμερικανικό κλάδο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου», υποσχέθηκε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter. Πρόσθεσε ότι οι υπουργοί Ενέργειας και Οικονομικών ανέλαβαν την αποστολή να διαθέσουν πόρους ώστε «αυτές οι πολύ σημαντικές εταιρείες και οι θέσεις εργασίας να είναι εγγυημένες για μεγάλο χρονικό διάστημα στο μέλλον».

We will never let the great U.S. Oil & Gas Industry down. I have instructed the Secretary of Energy and Secretary of the Treasury to formulate a plan which will make funds available so that these very important companies and jobs will be secured long into the future!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020