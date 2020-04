Κορονοϊός ΠΟΥ: Ο κόσμος είναι ακόμη μακριά από το τέλος του νέου κορονοϊού, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 177.800 ανθρώπους, προειδοποίησε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. «Μην πλανάσθε: έχουμε ακόμη μακρύ δρόμο να διανύσουμε. Αυτός ο ιός θα μας συνοδεύει για πολύ καιρό», είπε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων από την έδρα του ΠΟΥ στη Γενεύη.

Αν και οι περισσότερες επιδημίες στην Ευρώπη φαίνεται ότι είναι σε σταθερή ή σε πτωτική τροχιά, ο Γκεμπρεγέσους εξέφρασε για άλλη μια φορά την ανησυχία του για τις ανοδικές τάσεις που παρατηρούνται στην Αφρική, την κεντρική και νότια Αμερική αλλά και την κεντρική Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό, κάλεσε τις τεχνολογικές εταιρείες να ενημερώσουν τον κόσμο με μηνύματα μέσω κινητών τηλεφώνων, ξεκινώντας από τις περιοχές της Ασίας και του Ειρηνικού.

«Υπάρχουν ακόμη πολλά κενά στις άμυνες του κόσμου» και καμία χώρα δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την πανδημία, πρόσθεσε.

Υπεραμυνόμενος της στρατηγικής που ακολούθησε ο Οργανισμός, μετά και τις αιτιάσεις των ΗΠΑ που απέσυραν ήδη τη χρηματοδότησή τους, ο Τέντρος τόνισε ότι ο ΠΟΥ κήρυξε συναγερμό «τη σωστή στιγμή» και ότι ο υπόλοιπος κόσμος είχε αρκετό χρόνο στη διάθεσή του για να προετοιμαστεί. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν έγινε αυτό, στις 30 Ιανουαρίου, είχαν αναφερθεί μόνο 82 κρούσματα της Covid-19 εκτός της Κίνας και δεν είχε καταγραφεί ούτε ένας θάνατος σε άλλη χώρα.

