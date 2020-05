Δυτική όχθη: Περίπου 2,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν στη Δυτική Όχθη, μια περιοχή που κατέλαβε το 1967 το Ισραήλ. Εξάλλου 400.000 Ισραηλινοί διαμένουν επίσης εκεί σε παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου εβραϊκούς οικισμούς. Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε το πρωί, κατά τον ισραηλινό στρατό IDF από πέτρα που έριξε Παλαιστίνιος στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης

This morning a IDF soldier was killed when a rock was thrown at his head during operational activity in the Palestinian village of Ya'bad. #Israel #Palestinian pic.twitter.com/BSZYk3Wnn8

— Reporting about Israel (@Israelreporting) May 12, 2020