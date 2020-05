Καβασάκι κορονοϊός: Γιατροί στη βόρεια Ιταλία, μια από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον νέο κορονοϊό και στη Γαλλία αναφέρουν μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων ενός σπάνιου φλεγμονώδους συνδρόμου σε μικρά παιδιά που μοιάζει με εκείνο που αναφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και την Ισπανία, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύει η ιατρική επιθεώρηση The Lancet. Η πάθηση “Pediatric Multi-System Inflammatory Syndrome Potentially Associated with COVID-19” (Παιδιατρικό φλεγμονώδες σύνδρομο πολλαπλών συστημάτων που συνδέεται ενδεχομένως με την COVID-19), όπως αποκαλείται στην έρευνα, έχει κοινά συμπτώματα με το τοξικό σοκ και την νόσο Καβασάκι, όπως πυρετό, εξανθήματα, πρησμένους αδένες και, σε σοβαρές περιπτώσεις, καρδιακή φλεγμονή. Αναφορές περιπτώσεων έχουν προκαλέσει ανησυχίες ότι η COVID-19, η ασθένεια που προκαλείται από τον νέο κορονοϊό, μπορεί να θέτει ένα μεγαλύτερο κίνδυνο για τα παιδιά από ό,τι είχε γίνει κατανοητό. Μέχρι στιγμής η COVID-19 έχει επηρεάσει σημαντικά τους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις.

Η Νέα Υόρκη ανέφερε την Κυριακή ότι διερευνά έως και 85 περιπτώσεις παιδιών με το σύνδρομο. Μέχρι στιγμής τρία από αυτά τα παιδιά, τα οποία επίσης είχαν διαγνωστεί με την COVID-19, πέθαναν και δύο ακόμη θάνατοι βρίσκονται υπό εξέταση, δήλωσε ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο. Στο Μπέργκαμο της Ιταλίας, μεταξύ 18 Φεβρουαρίου και 20 Απριλίου, το νοσοκομείο Papa Giovanni XXIII νοσήλευσε 10 παιδιά με το σύνδρομο, συμπεριλαμβανομένων οκτώ που είχαν θετικά τεστ αντισωμάτων κορονοϊού. Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι γιατροί σε αυτό το νοσοκομείο νοσήλευσαν συνολικά μόνο 19 παιδιά με την νόσο Καβασάκι, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσίευσε το The Lancet αργά την Τετάρτη.

Σε σύγκριση με τα παιδιά με την νόσο Καβασάκι στο παρελθόν, αυτά που εξέτασαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν μεγαλύτερα και σε σοβαρότερη κατάσταση υγείας, ανέφερε η ιατρική επιθεώρηση, με το 60% να υποφέρει από καρδιακές επιπλοκές και τα μισά να έχουν συμπτώματα συνδρόμου τοξικού σοκ. Επιστήμονες προσπαθούν ακόμη να προσδιορίσουν αν το σύνδρομο συνδέεται με τον νέο κορονοϊό, διότι όλα τα παιδιά με αυτό δεν διαγνώστηκαν θετικά στον ιό. Ορισμένοι ερευνητές τονίζουν ότι η «οικογένεια» του κορονοϊού μπορεί να προκαλεί τη νόσο Καβασάκι.

«Τα συμπτώματα στα παιδιά διαφέρουν από αυτά στους ενήλικες με COVID-19 στους οποίους η ασθένεια είναι περισσότερο μια αναπνευστική πάθηση», δήλωσε ο γιατρός Τζορτζ Οφόρι Αμάνφο, επικεφαλής του τμήματος Παιδιατρικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκομείο Παίδων Mount Sinai Kravis, στην Νέα Υόρκη. Παιδιά με το σπάνιο φλεγμονώδες σύνδρομο συχνά έχουν σοβαρό κοιλιακό άλγος και εμετό που εξελίσσεται σε σοκ, δήλωσε ο Οφόρι Αμάνφο στο Reuters. Πρόσθεσε ότι κανένα από τα παιδιά που εξέτασε πρόσφατα με αυτό το σύνδρομο δεν είχαν υποκείμενο νόσημα, αλλά όλα είχαν αντισώματα στον κορονοϊό.