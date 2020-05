Βέλγιο: H πρωθυπουργός της χώρας , Σοφί Βιλμές, (η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός) θέλησε να επισκεφτεί το νοσοκομείο Σεν Πίτερ στις Βρυξέλλες, το Σάββατο, προκειμένου να εκφράσει τις ευχαριστίες της στους γιατρούς και νοσηλευτές. Ωστόσο αντί να συναντήσει τις γνωστές επευφημίες, συνάντησε μία μεγάλη ομάδα υποδοχής, αλλά αρνητικής. Οι εργαζόμενοι στην υγεία γύρισαν επιδεικτικά την πλάτη τους στο πρωθυπουργικό όχημα, που έμπαινε στον χώρο του ιδρύματος.

Το συγκεκριμένο νοσοκομείο, σύμφωνα με τους Brussels Times, σήκωσε αρκετό από το βάρος της πανδημίας, ήταν το βασικό νοσοκομείο αναφοράς της πρωτεύουσας. Εκεί νοσηλεύτηκε και ο πρώτος ασθενής με κορονοϊό, ο οποίος έφτασε στη χώρα, από την Ουχάν της Κίνας, την περιοχή που ξεκίνησε η πανδημία. Στη συνέχεια, κι άλλα νοσοκομεία δέχτηκαν ασθενείς με Covid-19.

Damn. The Prime Minister of Belgium visited a hospital, and was greeted like this 👇🏻 pic.twitter.com/mKHFtRLRdX

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) May 16, 2020