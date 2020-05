Στις ΗΠΑ, τη χώρα που θρηνεί μακράν τα περισσότερα θύματα στον πλανήτη λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού, καταγράφηκαν μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο 1.127 νέοι θάνατοι εξαιτίας της Covid-19, κατά την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, που ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου.

Συνολικά, ο απολογισμός στη χώρα ανέρχεται σε 97.048 θανάτους εξαιτίας της νόσου επί συνόλου 1.621.658 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο της Βαλτιμόρης.

Οι βραζιλιάνικες αρχές κατέγραψαν χθες 965 νέους θανάτους εξαιτίας του νέου κορονοϊού, ανεβάζοντας το σύνολο των θυμάτων σε 22.013, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.Η χώρα έχει εντοπίσει συνολικά 347.398 επιβεβαιωμένα κρούσματα, σύμφωνα με το υπουργείο, 16.508 επιπλέον από την Παρασκευή, όταν ξεπέρασε τη Ρωσία, περνώντας στη δεύτερη θέση παγκοσμίως σε αριθμό μολύνσεων πίσω από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο ο πραγματικός αριθμός – κρουσμάτων και θανάτων – πιστεύεται ότι είναι πολύ μεγαλύτερος από τα επίσημα στοιχεία, καθώς η λατινοαμερικάνικη χώρα κινείται αργά στη διεξαγωγή τεστ.

