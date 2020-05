Ο θάνατος ενός Αφροαμερικανού κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από αστυνομικούς προκάλεσε κύμα οργής στη Μινεάπολις, με την οικογένειά του να καταγγέλλει την «υπερβολική και απάνθρωπη» χρήση βίας και τον ρατσισμό της αστυνομίας αυτής της πόλης της Μινεσότας. Η υπόθεση θυμίζει έντονα εκείνη του Έρικ Γκάρνερ, ενός Αφροαμερικανού που πέθανε από ασφυξία κατά τη σύλληψή του από λευκούς αστυνομικούς στη Νέα Υόρκη το 2014. Ο θάνατός του συνέβαλε στην ανάδυση του κινήματος Black Lives Matter.

Η φρικιαστική σκηνή εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας 25 Μαΐου 2020 και βιντεοσκοπήθηκε από περαστικούς που μάταια παρακαλούσαν τους αστυνομικούς να αφήσουν τον άτυχο Τζορτζ Φλόιντ. Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook Live διακρίνεται ο άνδρας αυτός, πεσμένος μπρούμυτα στο έδαφος δίπλα στο περιπολικό, με έναν αστυνομικό να τον έχει ακινητοποιήσει βάζοντας το γόνατό του στον λαιμό του.

Για αρκετά λεπτά ο Φλόιντ διαμαρτύρεται ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει, βογγάει και βαριανασαίνει, ενώ ο αστυνομικός του απαντάει να κάτσει ήσυχος. Ένας δεύτερος αστυνομικός κρατάει σε απόσταση τους περαστικούς που αρχίζουν να φωνάζουν όταν ο Τζορτζ Φλόιντ σταματάει να κινείται. «Δεν αναπνέει πια, δεν κινείται, πάρτε τον σφυγμό του», ακούγεται να επαναλαμβάνει ένας άνδρας, όμως οι αστυνομικοί περιμένουν το ασθενοφόρο που φτάνει μετά από αρκετά λεπτά. Ο Φλόιντ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου πέθανε λίγο αργότερα.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι ο άνδρας αντιστάθηκε στους αστυνομικούς που πήγαν να τον συλλάβουν αφού κλήθηκαν στο σημείο επειδή κυκλοφορούσε μεθυσμένος στον δρόμο. Σήμερα, πολύς κόσμος είχε συγκεντρωθεί στην περιοχή και άφηνε λίγα λουλούδια στο σημείο. Κάποιοι κρατούσαν πλακάτ με το σύνθημα: «Σταματήστε να σκοτώνετε τους μαύρους». Ο δικηγόρος της οικογένειας, Μπέντζαμιν Κραμπ, έκανε λόγο για «υπερβολική και απάνθρωπη» χρήση βίας για ένα «μη βίαιο αδίκημα» και ζήτησε να σταματήσει η αστυνομία να υποτιμά τη ζωή των Αφροαμερικανών πολιτών.

#Minnesota | A video taken by an onlooker Monday evening shows a #Minneapolis police officer keeping his knee on the neck of a motionless, moaning man at the foot of a squad car. The man later died. https://t.co/y8u2C22KVX pic.twitter.com/eE8w4aI0k8

— Atlantide (@Atlantide4world) May 26, 2020