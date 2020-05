Θύελλα αντιδράσεων στις ΗΠΑ μετά το νέο περιστατικό ακραίας αστυνομικής βίας, που είχε ως αποτέλεσμα να βρει φρικιαστικό θάνατο ο μόλις 46 ετών αφροαμερικανός George Floyd. Το περιστατικό συνέβη στη Μινεσότα και πρωταγωνιστής είναι ο αστυνομικός Ντέρεκ Τσόβιν αλλά και ο συνάδελφος του Του Τάο που καθόταν ατάραχος και έβλεπε τον άτυχο George Floyd να οδηγείται στον θάνατο και δεν παρενέβη.

Για τον θάνατο του Αφροαμερικανού από λευκούς αστυνομικούς έχουν προγραμματισθεί 152 διαδηλώσεις, οι οποίες, μάλιστα, έχουν τη στήριξη του ίδιου του δημάρχου. Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει το βίντεο με τον άνδρα που έχει συλληφθεί, να εκλιπαρεί για τη ζωή του και έναν από τους αστυνομικούς να πατά πάνω στο λαιμό του επί αρκετά λεπτά. Ήδη τέσσερις αστυνομικοί έχουν αποπεμφθεί από την Τρίτη 26 Μαΐου 2020.

Την ίδια ώρα, έρχονται στο φως της δημοσιότητας νέες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο αστυνομικός Ντέρεκ Τσόβιν, χαρακτηρίζεται από ρατσιστικά συναισθήματα και είναι οπαδός του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Τα πρώτο από αυτά τα δυο στοιχεία για τον αστυνομικό, γνωστοποίησε ο πάστορας, συγγραφέας και ακτιβιστής, Τάλμπερτ Σουάν, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter. Συγκεκριμένα, «ανέβασε» φωτογραφία η οποία δείχνει τον Ντέρεκ Τσόβιν να φορά καπέλο με το σύνθημα «Κάντε τους λευκούς σπουδαίους ξανά», το οποίο παραπέμπει στο προεκλογικό σύνθημα του Τραμπ «Κάντε την Αμερική σπουδαία ξανά».

Here is Derek Chauvin, the racist cop who kept his knee on #GeorgeFloyd’s neck, cut off his air passage and murdered him, wearing a “Make Whites Great Again” hat, a clear sign that this piece of excrement should’ve been taken off the streets a long time ago.#JusticeForFloyd pic.twitter.com/KxGxHAIzlH

— Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) May 27, 2020