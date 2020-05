Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν 1.225 νέοι θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού σε 24 ώρες, ενώ στη Βραζιλία καταγράφηκαν 1.124 θάνατοι ασθενών. Σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς αυτός ο ημερήσιος απολογισμός ανεβάζει σε πάνω από 102.000 το σύνολο των νεκρών που θρηνούν οι ΗΠΑ, η χώρα που έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας.

Αφότου κατέγραψαν τον πρώτο θάνατο εξαιτίας της COVID-19, στα τέλη του Φεβρουαρίου, οι υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ έχουν επιβεβαιώσει πάνω από 1,7 εκατ. κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, καταγράφουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, τα οποία ανανεώνονται συνεχώς. Ειδικοί, ανάμεσά τους ο ανοσιολόγος Άνθονι Φάουτσι, σύμβουλος του Λευκού Οίκου, τονίζουν πως ο επίσημος απολογισμός είναι πιθανότατα κατώτερος από τον πραγματικό.

Οι θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού στη Βραζιλία έφθασαν τους 27.878, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας χθες Παρασκευή, με τον γίγαντα της Λατινικής Αμερικής να ξεπερνά την Ισπανία και να κατατάσσεται πλέον στην πέμπτη θέση στον πλανήτη ως προς τον αριθμό των θυμάτων. Τις τελευταίες 24 ώρες στη Βραζιλία — χώρα που εδώ και λίγο καιρό κατατάσσεται δεύτερη σε αριθμό κρουσμάτων μόλυνσης παγκοσμίως, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ — καταγράφηκαν 1.124 θάνατοι ασθενών που υπέκυψαν στην COVID-19 και 26.928 μολύνσεις από τον SARS-CoV-2.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης αποτελεί νέο ρεκόρ σε 24 ώρες και αυξάνει το σύνολο των πολιτών που έχουν προσβληθεί από τον ιό στις 465.166. Οι μόνες τέσσερις χώρες όπου καταγράφονται περισσότεροι θάνατοι απ’ ό,τι στη Βραζιλία είναι οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Γαλλία.

