Αισθητά μειωμένη φαίνεται η δημοτικότητα του Τραμπ στις δημοσκοπήσεις μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και το κύμα διαμαρτυρίας που έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ. Αντιθέτως, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν βλέπει τη δημοτικότητά του να αυξάνεται και ο ίδιος να είναι κυρίαρχος σε μία σειρά δημοσκοπήσεων. Η πιο εντυπωσιακή είναι αυτή που διενεργήθηκε την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου για λογαριασμό της Washington Post και του ABC.

Συγκεκριμένα, το 53% όσων ρωτήθηκαν για το τι θα ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές, υπέδειξε τον Μπάιντεν, έναντι 43% που επιμένει στην επιλογή του Τραμπ. Η διαφορά του 10% θεωρείται μεγάλη, εάν ληφθεί υπόψη ότι μόλις πριν από δύο μήνες οι δύο αντίπαλοι ήταν σχεδόν ισόπαλοι. Τον περασμένο μήνα στις ΗΠΑ έγιναν 40 διαφορετικές έρευνες. Νικητής σε όλες αναδείχθηκε ο Μπάιντεν.

Σε συνέντευξη που είχε δώσει ο Τραμπ πριν από ένα μήνα στο Reuters είχε δηλώσει ότι δεν πιστεύει τις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν προβάδισμα του Μπάιντεν. «Δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις. Πιστεύω ότι οι πολίτες αυτής της χώρας είναι έξυπνοι και δεν πιστεύω ότι θα εκλέξουν έναν άνδρα που είναι ανίκανος».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επικρίνει συχνά τις επιδόσεις του Μπάιντεν ως γερουσιαστή και ως αντιπροέδρου των κυβερνήσεων του Μπαράκ Ομπάμα. «Και δεν εννοώ ότι είναι ανίκανος εξαιτίας κάποιας ασθένειας από την οποία πάσχει τώρα. Εννοώ ότι είναι ανίκανος εδώ και 30 χρόνια. Όλα όσα έκανε ήταν κακά. Η εξωτερική πολιτική του ήταν μια καταστροφή», συνέχισε.

Τη στιγμή που οι ΗΠΑ παραμένουν στο απόλυτο χάος για έβδομη συνεχόμενη ημέρα, οι τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζουν να δυναμιτίζουν το κλίμα. Αποκορύφωμα αυτών ήταν οι δηλώσεις που έκανε τα ξημερώματα, λέγοντας πως θα φέρει στρατό για να επιβάλει την τάξη στην Ουάσιγκτον και πως οι κυβερνήτες των Πολιτειών «καλά θα κάνουν να επιβάλλουν την τάξη» χρησιμοποιώντας την Εθνοφρουρά, αλλιώς «θα λύσω εγώ το πρόβλημα γι’ αυτούς».

Joe Biden: “We can’t leave this moment thinking that we can once again turn away.”

“The moment has come for our nation to deal with systemic racism; to deal with the growing economic inequity that exists in our nation; to deal with the denial of the promise of this nation.” pic.twitter.com/WGlhlsvTcT

— ABC News (@ABC) June 2, 2020