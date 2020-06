Οι πορείες και οι διαδηλώσεις ήταν τεράστιες, οργισμένες και δεν σημαδεύτηκαν από επεισόδια. Ήταν η 12η ημέρα των κινητοποιήσεων και η πιο εμβληματική σε συμμετοχή και παλμό. Δεκάδες χιλιάδες άτομα έκαναν πορεία προς τον Λευκό Οίκο, που ήταν περικυκλωμένος από αστυνομικούς για να εκφράσουν την οργή τους στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει πολιτευτεί με ακροδεξιά ατζέντα και έχει συμβάλλει ώστε να αποενοχοποιηθει ο ρατσιστικός λόγος στην χώρα.

“Αισθάνομαι σαν να συμμετέχω στην ιστορία και σ’ ένα τμήμα της ομάδας των ανθρώπων που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο για όλους” είπε η Τζαμίλα Μουάχιμαν, μία κάτοικος της Ουάσιγνκτον που συμμετείχε στη διαδήλωση κοντά στον Λευκό Οίκο. “Ελπίζω ότι θα πετύχουμε πραγματικά κάποια αλλαγή των όσων συμβαίνουν. Άνθρωποι γονατίζουν και διαδηλώνουν και ικετεύουν εδώ και πολύ καιρό, φτάνει πια”, είπε η 42χρονη διαδηλώτρια Καρτρίνα Φερνάντες κοντά στην είσοδο του Λευκού Οίκου. “Δεν μπορούμε να ανεχθούμε πολλά περισσότερα”.

Στην Νέα Υόρκη χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, διέσχισαν την Γέφυρα του Μπρούκλιν και έκαναν πορεία στο Μπροντγουέι, που ήταν σε μεγάλο βαθμό έρημο. Χιλιάδες άλλοι συγκεντρώθηκαν στο Χάρλεμ, κοντά στο βορειοδυτικό άκρο του Σέντραλ Παρκ για να κάνουν πορεία 100 τετράγωνα προς τα κάτω, προς το Washington Square Park.

Στο Σαν Φρανσίσκο απέκλεισαν την Γέφυρα Golden Gate ενώ στο Σικάγο, πάνω από 30.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στο Union Park και στο Λος Άντζελες οι διαδηλωτές απέκλεισαν μία εθνική οδό στο Χόλιγουντ. Στη Φιλαδέλφεια,διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στα σκαλιά του Philadelphia Art Museum. Άλλοι έκαναν πορεία κατά μήκος της Benjamin Franklin Parkway, μέσα από την John F. Kennedy Plaza και γύρω από το δημαρχείο. Στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, γκρέμισαν το άγαλμα ενός συνταγματάρχη και ιδιοκτήτη σκλάβων του Νότου. Μια από τις διαδηλώσεις που προκάλεσαν έκπληξη ήταν η συγκέντρωση 150 έως 200 ανθρώπων στην πόλη Βάιντορ του Τέξας, περιβόητη για τις σχέσεις της με την Κου Κλουξ Κλαν. Σε πολλές περιοχές κάηκαν αμερικανικές σημαίες, ενώ στα συνθήματα που κυριάρχησαν ήταν: “Χωρίς Ειρήνη, δεν υπάρχει Δικαιοσύνη“.

Πορείες κατά του ρατσισμού έγιναν και σε πρωτεύουσες της Ευρώπης – με τον κόσμο να συμμετέχει παρά τον φόβο για την μετάδοση του κορονοϊού.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως ο αριθμός των διαδηλωτών στην Ουάσινγκτον ήταν μικρότερος απ’ ό,τι προβλεπόταν ότι θα είναι, κάτι που ο ίδιος απέδωσε στη δουλειά της Εθνοφρουράς, της Μυστικής Υπηρεσίας και της αστυνομίας της πρωτεύουσας. “Πολύ μικρότερο πλήθος στην Ουάσινγκτον απ’ ό,τι προβλεπόταν. Εθνοφρουρά, Μυστική Υπηρεσία και αστυνομία έκαναν φανταστική δουλειά. Ευχαριστώ!”, έγραψε στο Twitter.

