Μία μέρα μετά την κηδεία του Τζορτζ Φλόιντ, ο αδελφός του απηύθυνε έκκληση στο αμερικανικό Κογκρέσο να «βάλει τέλος στον πόνο» των Αφροαμερικανών που προκαλεί η αστυνομική βία και «να ακούσει τις εκκλήσεις» των ανθρώπων στους δρόμους υπέρ της μεταρρύθμισης των δυνάμεων επιβολής του νόμου. «Βρίσκομαι εδώ για να σας ζητήσω να βάλετε ένα τέλος στον πόνο, να βάλετε ένα τέλος στην εξάντλησή μας», είπε ενώπιον της Επιτροπής Δικαστικών Υποθέσεων ο Φίλονις Φλόιντ, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Συγκινημένος, ο ίδιος εξήγησε ότι «δεν μπορεί να περιγράψει τον πόνο» που ένιωσε βλέποντας το βίντεο του εφιάλτη που βίωσε ο αδελφός του, ο οποίος πέθανε από ασφυξία, αφού ο αστυνομικός Ντέρεκ Τσόβιν γονάτιζε στον λαιμό του για σχεδόν 9 λεπτά.

“I can’t tell you the kind of pain you feel… when you watch your big brother who you looked up to your whole life, die begging for his ma”

