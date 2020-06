Τραγικές στιγμές διαδραματίζονται στα νησιά Κερκένα στην Τυνησία, καθώς η θάλασσα ξεβράζει συνεχώς πτώματα. Σημειώνεται πως το πρωί της Τρίτης ψαράδες ειδοποίησαν τις αρχές, καθώς εντόπισαν πτώματα να επιπλέουν στη θάλασσα, ανοικτά του αρχιπελάγους Κερκένα, όχι μακριά από το λιμάνι της Σφαξ. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μετανάστες που επέβαιναν σε πλοιάριο που βυθίστηκε.

Την Τρίτη ανασύρθηκαν 22 πτώματα και την Τετάρτη άλλα 12, με τον απολογισμό των θυμάτων να ανέρχεται σε 34 νεκρούς: 23 γυναίκες, 9 άνδρες και δύο παιδιά ηλικίας περίπου 3 ετών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουράντ Τούρκι, εκπρόσωπος του δικαστηρίου της πόλης. Ο καπετάνιος του πλοίου, Τυνήσιος, 48 ετών, από τη Σφαξ, ήταν ανάμεσα στα θύματα, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος, και το δικαστήριο έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως επρόκειτο για «ναυάγιο».

Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται, με την υποστήριξη του τυνησιακού Πολεμικού Ναυτικού και του τυνησιακού λιμενικού σώματος. Σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων που πήραν οι αρχές, τα θύματα θεωρείται πως επιβιβάστηκαν σε πλεούμενο με σκοπό να κινηθούν από τη Σφαξ προς τις ακτές της Ιταλίας τη νύχτα της 4ης προς 5η Ιουνίου. Στο σκάφος επέβαιναν 53 άνθρωποι.

Επρόκειτο κυρίως για υπηκόους χωρών της υποσαχάριας Αφρικής, κατά ιατροδικαστικές πηγές και καταθέσεις άλλων μεταναστών. Βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για «την ταφή τους σε νεκροταφεία στη Σφαξ», διευκρίνισε ο Αλί Αγιάντι, επικεφαλής της περιφερειακής διεύθυνσης υγείας. Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί ποιοι ήταν οι οργανωτές της μοιραίας προσπάθειας των ανθρώπων αυτών να μεταναστεύσουν παράνομα, σύμφωνα με τις τυνησιακές αρχές.

1/3 [UPDATE] 10.06.20 – Tunisian National Guard spokesperson confirms the following information. The shipwreck occurred in the area between Louza (Jebeniana) & Qaratin (Kerkennah). It is believed that the boat with #migrants sailed on the night of 4/5.06.20. [cont] #migrantcrisis pic.twitter.com/auUfXe9FPl

