Από την πανδημία του κορονοϊού έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 425.000 σε όλο το κόσμο από την αρχή της εξάπλωσης , τον Δεκέμβριο του 2019. Σύμφωνα με στοιχεία του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις ως σήμερα Σάββατο στις 04:30 τα ξημερώματα συνολικά, έχουν καταγραφεί σε όλο τον πλανήτη 425.282 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 7.632.517 κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Η Ευρώπη είναι η περιοχή του κόσμου που θρηνεί τα περισσότερα θύματα της πανδημίας (συνολικά 186.843 νεκροί επί συνόλου 2.363.538 κρουσμάτων μόλυνσης), όμως πλέον είναι η Λατινική Περιοχή και η Καραϊβική η περιοχή όπου η πανδημία εξαπλώνεται με τον πιο ταχύ ρυθμό, με συνολικά 76.343 θανάτους επί συνόλου 1.569.938 μολύνσεων.

Η Βραζιλία μετατράπηκε χθες Παρασκευή στη 2η χώρα της παγκόσμιας κατάταξης ως προς τον αριθμό των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ, καθώς ο συνολικός απολογισμός των ασθενών οι οποίοι υπέκυψαν στην COVID-19 έφθασε τους 41.828, ξεπερνώντας αυτόν που καταγράφεται επίσημα στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της λατινοαμερικάνικης χώρας. Κατά τα στοιχεία του υπουργείου, σημειώθηκαν 909 νέοι θάνατοι εξαιτίας της νόσου που προκαλεί ο νέος κορονοϊός σε 24 ώρες.

Το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν επίσης 25.982 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί να ανέρχεται σε 828.810 στη χώρα των 212 εκατομμυρίων κατοίκων. Και σε αυτή την περίπτωση, πρόκειται για τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό στον κόσμο, πίσω από τις ΗΠΑ.Το υπουργείο Υγείας τονίζει ότι 365.063 ασθενείς έχουν αναρρώσει. Οι αριθμοί που ανακοινώνονται από την κυβέρνηση όμως αμφισβητούνται από πολλά μέλη της επιστημονικής κοινότητας, που φοβούνται ότι ο αριθμός των μολύνσεων είναι στην πραγματικότητα δεκαπλάσιος, αν όχι δεκαπενταπλάσιος.

#LutaremosSemTemor – Nesta manhã (31/03), o Comando Conjunto Planalto coordenou a desinfecção da área externa do Hospital Regional da Asa Norte em Brasília-DF, realizada por militares do @exercitooficial do 16° Batalhão Logístico. #coronavirusbrasil #coronavirusbrazil #cmp_eb pic.twitter.com/s3YMIw5Hmx

— Comando Militar do Planalto (@CmdoCMP) March 31, 2020