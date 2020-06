Ομοσπονδιακός δικαστής αρνήθηκε να εμποδίσει την κυκλοφορία του αποκαλυπτικού βιβλίου του Τζον Μπόλτον, του πρώην συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ. Παρά το γεγονός ότι ο Τζον Μπόλτον “εξέθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, θέτοντας τη χώρα του σε κίνδυνο και τον ίδιο σε αστική και ενδεχομένως ποινική ευθύνη”, ο δικαστής απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης για απαγόρευση κυκλοφορίας του.

Η αντίδραση του Τραμπ

“Ο Μπόλτον παραβίασε τον νόμο, καταγγέλθηκε και κατηγορήθηκε γιατί το έκανε. Πρέπει να πληρώσει πολύ υψηλό τίμημα γι αυτό, όπως (πλήρωσαν) άλλοι πριν από αυτόν. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί ποτέ ξανά!!!. Αρέσκεται να ρίχνει βόμβες σε ανθρώπους και να τους σκοτώνει. Τώρα, βόμβες θα πέσουν πάνω του!”, δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ μέσω Twitter.

Ο Τραμπ προσπάθησε να το μπλοκάρει

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποβάλλει μήνυση προκειμένου να «μπλοκάρει» την επικείμενη έκδοση του βιβλίου. Στο κείμενο της προσφυγής, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, διατυπωνόταν το επιχείρημα ότι ο Μπόλτον δεν υπέβαλε το χειρόγραφό του στην προεδρία για έγκριση και κατά συνέπεια τελούσε «καθαρά σε παραβίαση των όρων της σύμβασης εργασίας του και της πρόσβασής του σε άκρως απόρρητες πληροφορίες», ενώ θέτει σε κίνδυνο την ίδια «την εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ.

Ο εκδοτικός οίκος Simon & Schuster, που έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα, διαβεβαίωσε από την πλευρά του πως ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας συνεργάστηκε με την προεδρία, τροποποίησε το αρχικό χειρόγραφό του και πήρε υπόψη του τις «ανησυχίες» της.

Σε κάθε περίπτωση, επικαλέστηκε «το δικαίωμα του πρεσβευτή Μπόλτον να αφηγηθεί την ιστορία του περάσματός του από τον Λευκό Οίκο του Τραμπ, σύμφωνα με την Πρώτη Τροπολογία» του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία εγγυάται την ελευθερία της έκφρασης.

Οι αποκαλύψεις του βιβλίου

Το βιβλίο 592 σελίδων με τίτλο «The Room Where It Happened» που αναμένεται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα ασκεί δριμεία κριτική στον τρόπο άσκησης πολιτικής εξουσίας του Τραμπ.

Στο βιβλίο του περιγράφονται με λεπτομέρειες ενέργειες του Αμερικανού προέδρου για να «σκοτώσει» δικαστικές έρευνες προκειμένου να κάνει χάρες σε δικτάτορες. Ένα από τα περιστατικά αφορά συζήτηση το 2018 με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην οποία, σύμφωνα με τον Μπόλτον, ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε ένα υπόμνημα στον Τραμπ υποστηρίζοντας ότι μια τουρκική εταιρεία που ήταν υπό έρευνα στις ΗΠΑ ήταν αθώα.

Ο Τραμπ φέρεται να είπε τότε στον Ερντογάν ότι «θα τακτοποιήσει τα πράγματα» εξηγώντας ότι οι εισαγγελείς «δεν ήταν δικοί του άνθρωποι αλλά του Ομπάμα» και πως το πρόβλημα «θα τακτοποιηθεί όταν οι εισαγγελείς αντικατασταθούν από δικούς του ανθρώπους».

Ζήτησε βοήθεια από την Κίνα για νίκη στις εκλογές του 2020

Σύμφωνα με τον Μπόλτον ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας κεκλεισμένων των θυρών συνάντησης τον Ιούνιο του 2019 επιδίωξε τη βοήθεια του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ για να κερδίσει την επανεκλογή του.

«Ο Τραμπ, τότε, ακατανόητα, έστρεψε τη συζήτηση στις επερχόμενες αμερικανικές προεδρικές εκλογές, κάνοντας έναν υπαινιγμό στην οικονομική ικανότητα της Κίνας και παρακάλεσε τον Σι να εξασφαλίσει ότι θα κερδίσει», γράφει ο Μπόλτον. «Τόνισε τη σημασία των αγροτών και τις αυξημένες κινεζικές αγορές σόγιας και σιταριού στο εκλογικό αποτέλεσμα».

Δεν γνώριζε ότι η Βρετανία διαθέτει πυρηνικά

Ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας γράφει, τέλος, στο βιβλίο του ότι ο Τραμπ αγνοούσε ότι η Βρετανία έχει στη διάθεσή της πυρηνικά. Όπως γράφει όταν σε μια συνάντηση του 2018 ένας Βρετανός αξιωματούχος είπε ότι η χώρα του είναι «πυρηνική δύναμη» ο Τραμπ απάντησε «αλήθεια έχετε πυρηνικά;» σε έναν τόνο που κατά τον Μπόλτον «έδειχνε ότι μιλούσε σοβαρά».