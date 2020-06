Για άλλη μία φορά το φεστιβάλ κρέατος σκύλων θα διεξαχθεί στην πόλη Γιουλίν της Κίνας. Αποτελεί θεσμό χρόνων αλλά και συνεχή στόχο ακτιβιστικών και φιλοζωικών οργανώσεων. Παρόλο που η επικρατέστερη εκδοχή για την εμφάνιση του νέου κορονοϊού στο τέλος του περασμένου έτους, είναι πως αυτός ξεκίνησε από μια παράνομη αγορά κρέατος άγριων ζώων στη Γουχάν της Κίνας, η διοργάνωση του φεστιβάλ δείχνει να μην επηρεάζεται.

Το φεστιβάλ έχει διάρκεια 10 ημερών και σε αυτό υπολογίζεται πως καταναλώνονται περίπου 10.000 σκύλοι. Ξεκίνησε τη διοργάνωση του το 2009 και κάθε χρόνο διεξάγεται στις 21-30 Ιουνίου στη Γιουλίν. Παράλληλα, στη διοργάνωση αυτή επιτρέπεται και η κατανάλωση κρέατος γάτας. Μία παράδοση στη χώρα υποστηρίζει ότι η κατανάλωση κρέατος σκύλων τους καλοκαιρινούς μήνες φέρνει τύχη και καλή υγεία, ενώ ορισμένοι πιστεύουν ότι το κρέας του σκύλου αυξάνει την επίδοση των ανδρών στο σεξ.

In just a few days, the dog slaughterhouses of Yulin city will fill up with terrified dogs awaiting brutal slaughter for its infamous festival. A great many of those dogs will have been stolen from homes and streets before being transported to Yulin. pic.twitter.com/JE9bvHiNEs

Δεν είναι λίγες οι φορές που ακτιβιστές τόσο στην Κίνα όσο και διεθνώς έχουν διαμαρτυρηθεί για το συγκεκριμένο φεστιβάλ, καταγγέλοντας τις απάνθρωπες συνθήκες κάτω από τις οποίες σφαγιάζονται τα ζώα αλλά και την έλλειψη υγιεινής που δεν συνάδει με τα σχετικά πρωτόκολλα της χώρας. Χαρακτηριστική είναι η προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας πως το εμπόριο κρέατος σκύλων συμβάλλει στην εξάπλωση της λύσσας και αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης χολέρας.

The “lucky ones” die before they reach Yulin. Did I ever believe I would use “lucky+die” together with cats+dogs? Definitely not, but where this grotesque festival is concerned that is what I pray for. Stopping the agony of torture, +robbing the perpetrators of their “fun”!🤬🙏🤬 pic.twitter.com/CrajpbtsKC

— Mo Shone (@TaylorShone) June 21, 2020