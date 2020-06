Ο επικεφαλής επιδημιολόγος του Λευκού Οίκου Άντονι Φάουτσι δήλωσε σήμερα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «ποτέ» δεν του ζήτησε να επιβραδύνει τον ρυθμό των τεστ για την Covid-19, σε αντίθεση με όσα ισχυρίστηκε ο αμερικανός πρόεδρος. «Σε κανέναν από εμάς δεν ζητήθηκε ποτέ να επιβραδύνει τους ελέγχους, αυτό είναι γεγονός. Εκτός αυτού, θα αυξήσουμε τους ελέγχους», τόνισε ο κορυφαίος αμερικανός επιδημιολόγος στο Κογκρέσο μετά τις πρόσφατες αμφιλεγόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

«Οπότε ισχύει το αντίθετο, θα κάνουμε περισσότερους ελέγχους, όχι λιγότερους», είπε. Μαζί του, οι τρεις άλλοι εμπειρογνώμονες υγείας στην κυβέρνηση Τραμπ απάντησαν επίσης «όχι» χωρίς δισταγμό, όταν ένας βουλευτής τους ρώτησε αν ο πρόεδρος τους είχε ζητήσει να επιβραδύνουν τους ελέγχους για τον νέο κορονοϊό, ο οποίος έχει σκοτώσει περισσότερους από 120.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ.

Στην ομιλία του στη προεκλογική συγκέντρωση στην Τάλσα της Οκλαχόμα το Σάββατο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων στις ΗΠΑ οφείλεται στη διεξαγωγή πάρα πολλών διαγνωστικών τεστ. «Όταν κάνεις τεστ σε αυτή την έκταση, θα βρεις (…) περισσότερα κρούσματα. Οπότε λέω στους ανθρώπους μου ‘επιβραδύνετε τα τεστ, σας παρακαλώ’». Λίγο αργότερα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο Τραμπ «προφανώς έκανε πλάκα» με τη δήλωση αυτή.

….Dr. Anthony Fauci, who is with us in all ways, a very high 72% Approval Rating. So, if he is in charge along with V.P. etc., and with us doing all of these really good things, why doesn’t the Lamestream Media treat us as they should? Answer: Because they are Fake News!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020