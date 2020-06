Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Γλασκώβης, μετά από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι κατά πολιτών, στην είσοδο ξενοδοχείου, όπου -σύμφωνα με αναφορές του Guardian- διαμένουν αιτούντες άσυλο. Στο σημείο έσπευσαν περισσότερα από 20 περιπολικά και ασθενοφόρα. Σύμφωνα με τη Scottish Sun, υπάρχουν αναφορές για τρεις νεκρούς. Επίσης, όπως μεταδίδει το BBC, τρεις άνθρωποι μαχαιρώθηκαν με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους, ενώ νεκρός είναι και ο δράστης από αστυνομικά πυρά, όπως επιβεβαίωσε η ίδια η τοπική Αστυνομία, που ανακοίνωσε ότι έξι άνθρωποι διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία με τραύματα, ανάμεσα τους κι ένας αστυνομικός/

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Twitter δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς να εισβάλλουν στο ξενοδοχείο Park In της κεντρικής οδού West George, φωνάζοντας στον κόσμο που ήταν μέσα να βγει έξω με τα χέρια ψηλά.

Απευθείας σύνδεση με το σημείο

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διαχειρίζονται αυτή τη στιγμή περιστατικό στη Γουέστ Τζορτζ Στριτ στη Γλασκώβη», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας. «Ο δρόμος έχει αποκλειστεί και οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν αυτή τη στιγμή την περιοχή», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι είδαν τουλάχιστον τρεις τραυματίες με αίματα να δέχονται τις πρώτες βοήθειες. Η πρώτη δήλωση της τοπικής αστυνομίας κάνει λόγο για «σοβαρό περιστατικό» αλλά και για «κατάσταση υπό έλεγχο», χωρίς να συντρέχει αυτή τη στιγμή κίνδυνος για την ασφάλεια του κοινού.

Police evacuating what appears to be a migrant hostel in the centre of Glasgow following reported mass stabbing where reports police were attacked. pic.twitter.com/Z8oJLqguoK — Jack Dawkins (@DawkinsReturns) June 26, 2020

Η αστυνομία της Σκωτίας ενημερώνει ότι το περιστατικό βρίσκεται εν εξελίξει.

Statement from Assistant Chief Constable Steve Johnson:

"We are continuing to deal with the incident on West George Street #Glasgow and would ask people to avoid the area." https://t.co/xOHiwemEpG — Police Scotland (@policescotland) June 26, 2020

Σύμφωνα με tweet της ομοσπονδίας αστυνομικών υπαλλήλων της Σκωτίας, αστυνομικός έχει δεχθεί πλήγμα από μαχαίρι.

We appreciate families of police officers in #Glasgow will be anxious to hear that a police officer has been stabbed. Please be aware the family of the officer has been notified and is being supported by the service. — ScotsPolFed (@ScotsPolFed) June 26, 2020

Η πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζεον, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «οι αναφορές από το κέντρο της Γκλασκώβης είναι φοβερές. Οι σκέψεις μου βρίσκονται με όλους όσοι σχετίζονται με το περιστατικό». Η ίδια ζητεί από τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή.

The reports from Glasgow City Centre are truly dreadful. My thoughts are with everyone involved. I am being updated as the situation becomes clearer. Please help the emergency services do their jobs by staying away from the area – and please don’t share unconfirmed information. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) June 26, 2020

Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει πώς ένας άνδρας μπήκε στο ξενοδοχείο με το μαχαίρι.