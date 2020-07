Η πανδημία Covid – 19 εμφανίστηκε αρχικά ως αταξική, με όλους τους ανθρώπους να είναι “ίσοι” έναντι του κινδύνου της μόλυνσης αλλά και του θανάτου. Ωστόσο, το δεύτερο κύμα των κρουσμάτων, δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο ιός, όπως και κάθε άλλη υγειονομική απειλή, έχει σαφές ταξικό πρόσημο και πλήττει τους πιο ευάλωτους κοινωνικά. Όπως γράφει το Bloomberg, σε άρθρο γνώμης με στοιχεία από πέντε χώρες, νέα κύματα κρουσμάτων εμφανίζονται ακριβώς στις πιο φτωχές περιοχές της Ευρώπης, όπου ζουν άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα και μετανάστες. Το γεγονός αυτό “υπογραμμίζει την αποτυχία των ευρωπαϊκών κρατών να προσφέρουν αξιοπρεπή στέγη και συνθήκες διαβίωσης”, κυρίως για τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα.

“Πέντε διαφορετικές περιοχές, ίδια ιστορία”

Πέντε περιοχές με έξαρση των κρουσμάτων στην Ευρώπη λένε την ίδια ιστορία, γράφει το Bloomberg, περιγράφοντας τις περιπτώσεις του Γκίτερσλοχ στη Γερμανία, του Λέστερ στη Βρετανία, της Λισαβόνας, του Μαντραγκόνε στην Ιταλία και του ελληνικού Εχίνου.

Στην Γερμανία, τέθηκε σε καραντίνα πρόσφατα ο δήμος του Guetersloh, στην Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία, όπου βρίσκονται τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος, καθώς εκατοντάδες εργάτες βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Οι εργάτες ήταν κυρίως πρώην μετανάστες από την ανατολική Ευρώπη, που ζούσαν σε εργατικές κατοικίες. Τα εργοστάσια δεν λειτουργούσαν με μόνιμο δικό τους προσωπικό, αλλά είχαν την ελευθερία να συνεργάζονται με “εργολάβους” παροχής εργατών, με αποτέλεσμα οι συνθήκες να μην είναι οι προβλεπόμενες.

Στη Βρετανία, ενώ η χώρα βγαίνει από την καραντίνα, στο Leicester τα σχολεία και ορισμένα μαγαζιά παρέμειναν κλειστά για άλλες δύο εβδομάδες., λόγω αυξημένων κρουσμάτων. Η περιοχή βρίσκεται στο 10% του επιπέδου εισοδημάτων στην Βρετανία. Το άρθρο αναφέρει πως το Λέισεστερ έχει πολύ ξένο πληθυσμό, που διαβιώνει σε συνθήκες στέρησης. Υγειονομικοί φορείς υποστήριξαν πως ο κίνδυνος θανάτου από κορονοϊό είναι πολύ μεγαλύτερος σε φτωχές περιοχές και μεταξύ ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες.

Στην Ιταλία, η πανδημία “χτύπησε” πιο σφοδρά την Λομβαρδία, που είναι από τις πλουσιότερες περιοχές της χώρας, στον βορρά. Ωστόσο τις τελευταίες εβδομάδες, η πόλη Mondragone κοντά στην Νάπολη, έχει δει αύξηση των κρουσμάτων, με θύματα να είναι εργάτες από την Βουλγαρία, που αναγκάζονται να ζουν στοιβαγμένοι σε κτίσματα σχεδιασμένα για πολλά άτομα, κάτω από άθλιες συνθήκες. Η κυβέρνηση δεν επέβαλε καραντίνα, αλλά έστειλε τον στρατό. Η περιοχή (και αυτή) βρίσκεται πολύ χαμηλά στην κατάταξη, όσον αφορά τα εισοδήματα των κατοίκων της.

Ανάλογες ιστορίες έχουμε και στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, γράφει το άρθρο, σημειώνοντας πως στην Ελλάδα τέθηκε σε καραντίνα ο Εχίνος, ενώ στην Πορτογαλία 19 από τις φτωχότερες γειτονιές της πρωτεύουσας επηρεάστηκαν περισσότερο. Αυτό είναι φυσικό, γιατί οι άνθρωποι που ζουν εκεί δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, δεν μπορούν να κάνουν εύκολα τεστ, πιθανόν να μην έχουν την “πολυτέλεια” να μην πάνε στη δουλειά τους.

Το άρθρο αναφέρει πως ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πληρώνουν ακριβό τίμημα για την αμέλεια που έχουν δείξει στις κοινότητες αυτές, που είναι πηγή φτηνής εργασίας. Αυτό έχει οδηγήσει στην δημιουργία πολλών ανισοτήτων που διαιωνίζονται, στην παιδεία, στην υγεία, στις ευκαιρίες εργασίας και στην στέγαση. Τα φαινόμενα αυτά αποτελούν απειλή για την κοινωνική συνοχή, καθώς μάλιστα υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπύρωσης φαινομένων ρατσισμού που καλλιεργείται και από τα ΜΜΕ και από πολιτικούς που βρίσκουν ευκαιρία για εύκολη, λαϊκιστική ψηφοθηρία.

Στο Mondragone, ντόπιοι κατηγόρησαν τους πρόσφυγες ότι φέρνουν την αρρώστια, ενώ σημειώθηκαν και αιματηρά επεισόδια. Η αλήθεια είναι πως η ροή των προσφύγων που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια προς την Ευρώπη, λόγω των πολέμων στη Μέση Ανατολή, δεν έχει προκαλέσει καμία έξαρση ασθενειών. Στην Ελλάδα για παράδειγμα, τα πρώτα κρούσματα ήρθαν από την Ιταλία, το Ισραήλ και την Αίγυπτο. “Η κρίση του κορονοϊού είναι ένας συναγερμός για τις πολλές αποτυχίες της Ευρώπης, όσον αφορά την οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση και θα είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα σε καιρούς γενικευμένης ανασφάλειας” καταλήγει ο συντάκτης του άρθρου.

