Ο Τομ Μουρ, ο βετεράνος του βρετανικού στρατού ηλικίας 100 ετών που κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου 33 εκατομμύρια λίρες (36,2 εκατομμύρια ευρώ) για τους επαγγελματίες υγείας της χώρας κατά τη διάρκεια της πανδημίας χρίστηκε ιππότης σήμερα από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, σε μια τελετή στο παλάτι του Ουίνδσορ. Ο απόστρατος αξιωματικός, που το πέτο του κοσμούν βαριά παράσημα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έκανε 100 γύρους στην αυλή του σπιτιού του και κινητοποίησε συμπολίτες του να προσφέρουν για το σύστημα υγείας στη Βρετανία

Πρόσφατα υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο ισχίο, οπότε οι βόλτες στην αυλή έγιναν με τον περιπατητήρα. «Όσα περισσότερα χρήματα συγκεντρωθούν, τόσο το καλύτερο, γιατί όταν εγώ ήμουν στο νοσοκομείο για το ισχίο μου και έπειτα για το κεφάλι μου, η νοσηλεία που δέχθηκε ήταν απολύτως απίστευτη», έλεγε ο Μουρ. Η προσπάθειά του αναγνωρίστηκε και από το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες και πλέον ο Τομ Μουρ κατέχει το ρεκόρ για τη συγκέντρωση του μεγαλύτερου χρηματικού ποσού από ένα άτομο με μέσο το περπάτημα.

«Η τύχη ευνοεί τους γενναίους, και αυτό είναι εκείνοι, είναι γενναίοι» έλεγε βετεράνος, που υπηρέτησε στην Ασία κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, για τους ανθρώπους που εργάζονται στο σύστημα υγείας της Βρετανίας. «Αυτός είναι ο τρόπος που νομίζω ότι πάντα έβλεπα τα πράγματα: αύριο θα είναι μια καλή μέρα» συνέχιζε.

Όλες οι απονομές που επρόκειτο να διεξαχθούν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, στο Λονδίνο, αναβλήθηκαν λόγω του κορονοϊού. Για την περίπτωση του Κάπτεν Τομ όμως έγινε μία εξαίρεση. Στην τελετή είχε στο πλευρό του την οικογένεια. Στηριζόμενος στον περιπατητήρα του, ο Τομ Μουρ χρίστηκε ιππότης στην αυλή του κάστρου του Ουίνδσορ από τη βασίλισσα, η οποία χρησιμοποίησε το ξίφος που ανήκε στον πατέρα της, τον βασιλιά Γεώργιο VI, τηρώντας τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.

«Σας ευχαριστώ πολύ, συγκεντρώσατε ένα εντυπωσιακό ποσό», του είπε η Ελισάβετ. Μετά το τέλος της τελετής, ο Τομ Μουρ είπε στους δημοσιογράφους ότι είναι «απόλυτα εντυπωσιασμένος». «Ήταν μια φανταστική ημέρα για εμένα».

Στα γενέθλια του στις 30 Απριλίου όπου έκλεισε τα 100 χρόνια ζωής, η βασίλισσα του έκανε ένα ξεχωριστό δώρο. «Μόλις έλαβα ένα ξεχωριστό δώρο γενεθλίων, μια κάρτα από την Αυτού Μεγαλειότης την Βασίλισσα Ελισάβετ» έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο εορτάζοντας ποζάροντας με μια κάρτα με την εικόνα της βασίλισας Ελισάβετ.

Just received a rather special birthday card from Her Majesty The Queen @RoyalFamily pic.twitter.com/jqIxpVFBRH

«Χαρούμενα 100α γενέθλια στον υπέροχο μοναδικό άνθρωπο «μηχανή συγκέντρωσης χρημάτων» ευχήθηκε από την πλευρά του το παλάτι στον βετεράνο που έδειξε ενθουσιασμένος με τη συμβολική κίνηση της βασίλισας.

A very happy 💯 birthday to the incredible one-man fundraising machine @CaptainTomMoore! 🎂 https://t.co/hbtGEUmV1T

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 30, 2020