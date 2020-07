Επίθεση κατά του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξαπέλυσε ο Γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ σχετικά με τη δήλωση του εκπροσώπου για τις τουρκικές προκλήσεις. Σημειώνεται, πως ύστερα από σχετική ερώτηση, ο εκπρόσωπος ανέφερε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν ότι η Τουρκία έχει εκδώσει μια NAVTEX για έρευνα σε αμφισβητούμενα ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο. Καλούμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν τυχόν σχέδια που έχουν για επιχειρήσεις και να αποφύγουν κινήσεις που θα αυξήσουν τις εντάσεις στην περιοχή».

Ο γερουσιαστής και επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Μπομπ Μενέντεζ, εξέφρασε διαφορετική άποψη. Όπως υπογραμμίζει σε tweet του, στο οποίο δημοσιεύει την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η μόνη χώρα που αμφισβητεί τα νερά αυτά είναι η Τουρκία. Μάλιστα, καλεί το αμερικανικό ΥΠΕΞ να αναγνωρίσει ότι η Άγκυρα ευθύνεται για την ένταση που υπάρχει.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι -η μόνη χώρα που “αμφισβητεί” αυτά τα νερά είναι η Τουρκία. Αυτά τα ύδατα ανήκουν στην Ελλάδα και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρέπει να αναγνωρίσει κατηγορηματικά και δημόσια ότι η Τουρκία μόνη της είναι υπεύθυνη για την ένταση σε αυτά», αναφέρει σε ανάρτησή του ο γερουσιαστής από το Νιου Τζέρσεϊ.

Let’s be crystal clear—the only country “disputing” these waters is Turkey. These waters belong to Greece, and the State Department must unequivocally and publicly recognize that Turkey alone is responsible for the tension over them. https://t.co/iHG1gXVNH4

