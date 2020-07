Την έντονη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να μετατρέψει τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας σε τζαμί εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, με τον οποίο συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο.

Μετά την προγραμματισμένη συνάντηση που είχε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Μάικλ Πενς, στην Ουάσινγκτον, η οποία διήρκεσε 30 λεπτά, ο κ. Τραμπ, πληροφορηθείς για την παρουσία του Αρχιεπισκόπου στον Λευκό Οίκο, τον κάλεσε στο γραφείο του και συζήτησε μαζί του διεξοδικά όλα τα κρίσιμα θέματα για περίπου 15 λεπτά.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε έντονα ενοχλημένος και εξέφρασε τον προβληματισμό του για το θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δη των θρησκευτικών ελευθεριών των μειονοτήτων στην Τουρκία. Δήλωσε, μάλιστα, αρωγός και συμπαραστάτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου και προσωπικά του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, καθώς επίσης και του Ελληνισμού, και τόνισε ότι θα προχωρήσει άμεσα στις παρεμβάσεις που απαιτούνται.

Όπως τόνισε o αντιπρόεδρος Πενς με ανάρτησή του στο twitter, οι ΗΠΑ θα σταθούν σταθερά στο πλευρό της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας στο κάλεσμά της η Αγία Σοφία να παραμείνει προσβάσιμη ως πηγή έμπνευσης για κάθε άνθρωπο κάθε πίστης.

«Είμαι ευγνώμων για τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Αντιπρόεδρο Πενς στο Λευκό Οίκο. Μετέφερα την έντονη θλίψη μας για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, την ανησυχία μας για την ασφάλεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την προστασία των θρησκευτικών ελευθεριών», ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος σε ανάρτησή του στο twitter.

Στη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής έθεσε όλα τα κομβικά ζητήματα που αφορούν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ιδιαίτερα μάλιστα υπογράμμισε τη σημασία και την ανάγκη επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο συνόδευε ο γενικός επίτροπος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής πρωτοπρεσβύτερος π. Αλέξανδρος Καρλούτσος.

Παρά τη θύελλα αντιδράσεων από πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο, στην Κωνσταντινούπολη όλα είναι έτοιμα για την πρώτη μουσουλμανική προσευχή της Παρασκευής 24 Ιουλίου 2020 στην Αγία Σοφία, στο μνημείο της παγκόσμιας πολιτισμικής και θρησκευτικής κληρονομιάς, το οποίο είναι γεμάτο συμβολισμούς, γεγονότα και μύθους τόσο για την Ανατολή όσο και για τη Δύση. Είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο από το 1934 και το διάταγμα της κυβέρνησης του Κεμάλ Ατατούρκ, με το οποίο το βυζαντινό μνημείο είχε μετατραπεί σε μουσείο. Πυρετώδεις ήταν τα τελευταία 24ωρα οι εργασίες για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να επισκέπτεται εκ νέου τον ναό την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία.

Τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για «ιστορική ημέρα». Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα «Hurriyet», ο Ερντογάν ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών, λίγες ώρες πριν τη «φιέστα» του και την πραγματοποίηση της πρώτης μουσουλμανικής προσευχής. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Τουρκίας ανάρτησε ένα βίντεο 5:36 λεπτών στο οποίο ακούγεται ένα τραγούδι σε 9 γλώσσες λαών με μουσουλμανικό πληθυσμό, μεταξύ άλλων Σουαχίλι, μπενγκάλι, αραβικά, αλβανικά, βοσνιακά, αφγανικά, κιργιζιανά, τούρκικα αλλά και… κουρδικά. Το τραγούδι καλεί τους Ισλαμιστές να συσπειρωθούν και θα προσευχηθούν όλοι μαζί.

Poles were built in Hagia Sophia’s entrance and Turkish flags are flying there as of yesterday pic.twitter.com/Exkeeunfst

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 23, 2020