Για «ευόδωση των προσπαθειών που κάναμε και έτσι η Αγιά Σοφιά έγινε και πάλι τζαμί» αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά το τέλος του προκλητικού σόου που έστησε με την προσευχή στην Αγία Σοφία που λειτούργησε σήμερα ως τζαμί για πρώτη φορά μετά από 86 χρόνια. Δήλωσε ότι ευελπιστεί πως η Αγιά Σοφιά θα μπορεί να εξυπηρετεί όλους τους πιστούς ως τζαμί, ωστόσο -πρόσθεσε- «ως πολιτισμική κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας, είναι ένας τόπος στον οποίο μπορούν να έρχονται άνθρωποι όλων των θρησκειών και να τον επισκέπτονται».

«Η μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί τερμάτισε την αναμονή του έθνους μας. Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, 350.000 άτομα βρέθηκαν σήμερα στην Αγιά Σοφιά», επισήμανε.

Erdogan recites holy Quran at Hagia Sophia just before the first Friday prayers in the ancient building in 86 years pic.twitter.com/FJvnKwtWbH

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 24, 2020