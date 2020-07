Μάσκα δημοσίως για δεύτερη φορά, φόρεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και μίλησε για το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα εμβόλιο κατά του κορονοϊού πριν από το τέλος της χρονιάς, καθώς ήθελε να δείξει στους ψηφοφόρους της κρίσιμης εκλογικά πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας ότι ο ίδιος συμμετέχει στην καταπολέμηση της πανδημίας. Τα ποσοστά του Ντόναλντ Τραμπ υποχωρούν διαρκώς στις δημοσκοπήσεις, καθώς αρκετοί Αμερικάνοι πιστεύουν πως χειρίστηκε λανθασμένα την υγειονομική κρίση. Ο ίδιος προσπαθεί εναγωνίως για δεύτερη εβδομάδα να δείξει ότι χειρίζεται την κατάσταση.

«Εμπιστεύομαι όλους τους Αμερικανούς για να κάνουν το σωστό, αλλά συμβουλεύουμε ουσιαστικά τον καθένα να επικεντρώσει την προσοχή του, ειδικά στην τήρηση της κοινωνικής απόστασης, των κανόνων υγιεινής, στην αποφυγή της συμμετοχής του σε κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά και την παραμονή του σε κλειστούς χώρους ψυχαγωγίας, ενώ όλοι θα πρέπει να φορούν μάσκες, όταν αυτό είναι αναγκαίο» δήλωσε ο ίδιος.

Παρά τα όσα ισχυριζόταν μέχρι προσφάτως, ο Τραμπ έχει εξελιχθεί πλέον σε ένθερμο υποστηρικτή της χρήσης μάσκας. Ύστερα από πλήθος διφορούμενων δηλώσεων, αλλά και την επιμονή του να μη φορά προστατευτική μάσκα, πλέον σημειώνει πως η χρήση μάσκας είναι πατριωτικό καθήκον ώστε να περιοριστεί η πανδημία του κορονοϊού. Οι αντίπαλοί του μιλούν για επικοινωνιακό τρικ, στην προσπάθειά του να ανεβάσει τη δημοτικότητά του.

Σημειώνεται πως στις 20 Ιουλίου, έσπευσε να στείλει το δικό του μήνυμα στη μάχη κατά του κορονοϊού, μιλώντας για τον «αόρατο κινεζικό ιό»: «Είμαστε ενωμένοι στην προσπάθεια να νικήσουμε τον αόρατο κινεζικό ιό. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι είναι πατριωτικό να φοράτε μάσκα όταν είναι αδύνατο να κρατήσετε κοινωνική αποστασιοποίηση. Και κανείς δεν είναι περισσότερο πατριώτης από όσο εγώ». Μάλιστα, έσπευσε να ανεβάσει και φωτογραφία που απεικονίζεται ο ίδιος να φορά μάσκα.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020