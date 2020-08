Το γύρο του διαδικτύου κάνει η είδηση της διάσωσης τριών αγνοούμενων ναυτικών από ένα μικροσκοπικό νησί στον Ειρηνικό. Ποιο είναι το εντυπωσιακό στοιχείο; Πως οι Αρχές έφτασαν στους άνδρες χάρη σε ένα τεράστιο SOS που έγραψαν στην παραλία.

Σύμφωνα με τις Αρχές των ΗΠΑ και της Αυστραλίας, οι τρεις άνδρες είχαν ξεκινήσει με ένα σκάφος 7 μέτρων για να κάνουν ένα ταξίδι 42 χιλιομέτρων από την ατόλη Παλαουάν στην ατόλη Πουλάπ στις Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας. Κάποια στιγμή το σκάφος ξέμεινε από καύσιμα και οι τρεις ναυτικοί κατέληξαν στο ακατοίκητο νησί Πικελότ, 190 χιλιόμετρα μακριά από τον προορισμό τους. Όταν οι δικοί τους αναζήτησαν τα ίχνη τους, ξεκίνησε έρευνα από το διασωστικό κέντρο της αμερικανικής ακτής της Γκουάμ, περίπου 800 χιλιόμετρα μακριά από το νησί που είχαν καταλήξει.

Οι ναυαγοί από τη Μικρονησία εντοπίστηκαν από ένα αμερικανικό αεροσκάφος τάνκερ KC-135 των ενόπλων δυνάμεων το οποίο επιχειρούσε στην αμερικανική βάση της Γκουάμ μετά από αναζήτηση τριών ωρών, σύμφωνα με την ανάρτηση της ίδιας της βάσης στο Facebook.

«Ήμασταν έτοιμοι να τερματίσουμε αυτή τη φάση της επιχείρησης αναζήτησης. Προσπαθούσαμε να αποφύγουμε κάποιες καταιγίδες και τότε κοιτάξαμε προς τα κάτω. Είδαμε ένα νησί και έτσι αποφασίσαμε να το τσεκάρουμε. Τότε είδαμε ένα μήνυμα SOS και ένα σκάφος ακριβώς δίπλα σε αυτό. Από εκεί επικοινωνήσαμε με το Αυστραλιανό Ναυτικό καθώς είχαν εκεί κοντά δύο ελικόπτερα που θα μπορούσαν να συνδράμουν και να προσγειωθούν στο νησί», τονίζει μέλος των σωστικών συνεργείων.

Έτσι κι έγινε. Κρατώντας τα μέτρα ασφαλείας εξαιτίας του κορονοϊού, οι Αυστραλιανοί διασώστες επιβεβαίωσαν την ταυτότητα των ναυαγών και τη Δευτέρα 3 Αυγούστου το πρωί ένα περιπολικό σκάφος έφτασε στο νησί. «Η συνεργασία ήταν αυτό που έκανε αυτήν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης επιτυχημένη. Μέσω της συνεργασίας με πολλούς οργανισμούς, καταφέραμε να διασώσουμε τρία μέλη της κοινότητάς μας και να τα φέρουμε πίσω στις οικογένειές τους», πρόσθεσε ο διασώστης.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Αυστραλίας, οι άνδρες βρέθηκαν «σε καλή κατάσταση υγείας».

A huge shout out to HMAS Canberra and its embarked aviation assets for working together with partners in the Pacific to locate the three-person crew that had been missing for nearly three days in Micronesia #YourADF #PacificFamily pic.twitter.com/6MCUSWTqZM

