Τουλάχιστον 70 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, και εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί μετά από ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν στη Βηρυτό και ακούστηκαν ως την Κύπρο.

Όπως μεταδίδει το CNN, η έκρηξη πραγματοποιήθηκε σε αποθήκες πυρομαχικών κοντά στο λιμάνι. Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας του Λιβάνου το μακελειό προκλήθηκε από την έκρηξη τόνων νιτρικού αμμωνίου, η οποία χρησιμοποιείται για την κατασκευή πυροτεχνημάτων.

Η αποθήκη στη Βηρυττό στην οποία σημειώθηκε η έκρηξη σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες περιείχε 2.700 τόνους νιτρικού αμμωνίου.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Εσωτερικών του Λιβάνου, απομακρύνοντας ουσιαστικά το σενάριο της τρομοκρατίας, ενώ υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης του Λιβάνου υπογράμμισε ότι οι ισχυρές εκρήξεις οφείλονται σε εκρηκτικές ύλες που είχαν κατασχεθεί και φυλάσσονταν εδώ και χρόνια σε αποθήκη. Αξιοσημείωτο είναι το μεγάλο κύμα συμπαράστασης που φτάνει από όλο τον κόσμο, ενώ συνεχώς έρχονται και μηνύματα στήριξης από κυβερνήσεις. Η τραγωδία στη Βηρυτό έχει συγκλονίσει ολόκληρο τον πλανήτη, με τα μεγαλύτερα διεθνή πρακτορεία να σημειώνουν ότι εκτυλίσσεται σε μια περίοδο που η οικονομία της χώρας έχει καταβαραθρωθεί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται και σκηνικό πολιτικής έντασης.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Χασάν Ντιάμπ δεσμεύτηκε ότι όσοι ευθύνονται για την έκρηξη στην «επικίνδυνη» αποθήκη στο λιμάνι της Βηρυτού θα λογοδοτήσουν. «Σας υπόσχομαι ότι αυτή η καταστροφή δεν θα περάσει χωρίς να αποδοθούν ευθύνες. Όσοι ευθύνονται θα πληρώσουν το τίμημα», είπε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του. «Τα δεδομένα γύρω από αυτήν την επικίνδυνη αποθήκη, που βρισκόταν εκεί από το 2014, θα γίνουν γνωστά και δεν θα προκαταλάβω τις έρευνες», πρόσθεσε.

Ο Χασάν Ντιάμπ απηύθυνε έκκληση στις «φίλες χώρες» να βοηθήσουν τον Λίβανο. «Απευθύνω κατεπείγουσα έκκληση σε όλες τις φίλες και αδελφές χώρες που αγαπούν τον Λίβανο να σταθούν στο πλευρό του και να μας βοηθήσουν να γιατρέψουμε τις βαθιές πληγές μας», είπε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κήρυξε εθνικό πένθος, ενώ ο κυβερνήτης της Βηρυτού κλαίγοντας, ενώπιον δημοσιογράφων, μίλησε για εθνική τραγωδία ενώ παραλλήλισε την επικρατούσε κατάσταση με τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.

#Beirut blast It’s horrible news to see in during lockdown …… pic.twitter.com/C6WeKQskf1

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο NNA του Λιβάνου, η έκρηξη είναι μία και οφείλεται σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη σταριού στο λιμάνι, επεκτάθηκε σε κατάστημα πυροτεχνημάτων προκαλώντας ανάφλεξη. Υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες, με δεκάδες ασθενοφόρα να κατευθύνονται στην περιοχή, ενώ έχουν διαπιστωθεί εκτεταμένες ζημιές στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Το υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι υπάρχει «πολύ μεγάλος αριθμός τραυματιών» και εκτεταμένες υλικές ζημιές, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι LBC TV.

Ο Αμπούντ είπε ότι έχει χαθεί η επικοινωνία με μια ομάδα πυροσβεστών που είχε σπεύσει στο σημείο της καταστροφής. «Μια ομάδα 10 ανθρώπων έφτασε στο σημείο. Αυτό που συνέβη είναι παρόμοιο με αυτό που έγινε στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Έφτασαν εκεί και εξαφανίστηκαν. Είναι εθνική καταστροφή για τον Λίβανο. Δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό», πρόσθεσε.

Η έκρηξη στη Βυρηττό ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε μέχρι την Κύπρο όπως μεταδίδει το sigmalive. Τα μέσα ενημέρωσης στο Λίβανο έδειξαν εικόνες από ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από συντρίμμια. Κάποιοι ήταν καλυμμένοι με αίμα. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε τις εκρήξεις.

Περισσότερες από 30 ομάδες διασωστών βοηθούν τους τραυματίες, μετέδωσε το πρακτορείο NNA, επικαλούμενο πηγές του Ερυθρού Σταυρού. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 17.11, τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας). Είχε προηγηθεί μια μικρότερης ισχύος και πέντε λεπτά αργότερα αναδύθηκε μαύρος και λευκός καπνός. Μετά την έκρηξη, μια στήλη κόκκινου καπνού υψώθηκε στον ουρανό. «Αισθάνθηκα σαν να γινόταν σεισμός και μετά, ακολούθησε η τεράστια ανάφλεξη και τα τζάμια έσπασαν.

Ήταν πιο ισχυρή έκρηξη από εκείνη που σκότωσε τον (πρώην πρωθυπουργό) Ραφίκ Χαρίρι το 2005», είπε μια Λιβανέζα κάτοικος στο κέντρο της πόλης. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας του Λιβάνου διαβεβαίωσε ότι οι εκρήξεις έγιναν σε μια περιοχή όπου φυλάσσονται άκρως εκρηκτικές ουσίες, όχι όμως εκρηκτικές ύλες.

A Powerful explosion has occured in Beirut. It’s not yet clear what caused the blast. #Beirut pic.twitter.com/h7ayT5DKdK

The moment when the second explosion happened at a warehouse for firecrackers near the port in #Beirut today. pic.twitter.com/ZCbkoOz155

Αξίζει να σημειωθεί πως μεταξύ των κτιρίων που υπέστησαν ζημίες και τα γραφεία της εφημερίδας Daily Star.

BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH

Σύμφωνα με το δημόσιο ειδησεογραφικό πρακτορείο NNA του Λιβάνου η έκρηξη έγινε στην περιοχή του λιμανιού, όπου υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών. Δεν είναι σαφές προς το παρόν τι προκάλεσε την έκρηξη και τι είδους εκρηκτικά φυλάσσονταν σε αυτές τις αποθήκες.

Smoke can be seen billowing from the port area of #Lebanon ’s #Beirut from a possible explosion, according to multiple reports. https://t.co/IB8kyus4cq pic.twitter.com/DVx2JYorQP

«Είδα μια πύρινη σφαίρα και καπνό να υψώνεται πάνω από τη Βηρυτό. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν και έτρεχαν, αιμόφυρτοι. Μπαλκόνια έπεσαν από τα κτίρια. Τα τζάμια στα πολυόροφα κτίρια έσπασαν και έπεσαν στον δρόμο», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας. Το τηλεοπτικό κανάλι Al Mayadeen έκανε λόγο για «εκατοντάδες» τραυματίες ενώ το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι υπάρχει «πολύ υψηλός αριθμός» τραυματιών και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Άλλος μάρτυρας είπε ότι είδε πυκνό γκρίζο καπνό κοντά στην περιοχή του λιμανιού και μετά άκουσε μια έκρηξη και είδε φλόγες και μαύρο καπνό. «Όλα τα παράθυρα στο κέντρο της πόλης έσπασαν (…) Επικρατεί απόλυτο χάος», είπε.

Το λιμάνι έχει αποκλειστεί από τις δυνάμεις ασφαλείας, που επιτρέπουν να περάσουν μόνο τα μέλη της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, τα ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα. Στους δημοσιογράφους έχει απαγορευτεί η πρόσβαση. Γύρω από το λιμάνι, η καταστροφή φαίνεται να είναι ολική. Στις εικόνες που μεταδίδουν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλι, διακρίνονται άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, καλυμμένοι από αίματα.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι είδαν πολλούς τραυματίες να περπατούν στους δρόμους που οδηγούν στα νοσοκομεία. Στη συνοικία Ασραφίεχ, τραυματίες προσπαθούσαν να φτάσουν στο νοσοκομείο Οτέλ Ντιε. Έξω από το ιατρικό κέντρο Κλεμανσό, πολλοί τραυματίες, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, περίμεναν να τους παραλάβουν οι τραυματιοφορείς.

Σχεδόν όλες οι βιτρίνες των καταστημάτων στις συνοικίες Χάμρα, Μπαντάρο και Χάζμιεχ έχουν σπάσει. Έσπασαν επίσης τα παρμπρίζ και τα παράθυρα των αυτοκινήτων. Οχήματα έχουν εγκαταλειφθεί στη μέση του δρόμου, με τους αερόσακους ανοιχτούς.

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει με όλα τα διαθέσιμα μέσα τις Αρχές του Λιβάνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φονικής έκρηξης στη Βηρυτό», τονίζει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. Τουλάχιστον δέκα είναι οι νεκροί από την πολύ ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού, σύμφωνα με ιατρικές πηγές και τις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας του Λιβάνου.

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Χαρδαλιάς επισημαίνει πως «παρακολουθούμε την εξέλιξη και έχουμε ήδη επικοινωνήσει με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας εκφράζοντας την ετοιμότητά μας».

#Greece 🇬🇷 stands ready to assist with all available means #Lebanon 🇱🇧 authorities in addressing consequences of the deadly explosion in #Beirut – We closely follow the situation and @GSCP_GR has already contacted EU DG Echo @eu_echo expressing readiness

Με ανάρτησή του στο Twitter, στα αγγλικά, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει την συμπαράστασή του στο λαό του Λιβάνου, για την τραγωδία στη Βηρυτό με τη φονική έκρηξη και σημειώνει ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί». «Εκ μέρους του ελληνικού λαού, θέλω να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στον λαό του Λιβάνου, ειδικά στις οικογένειες που υπέστησαν απώλειες, και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι μαζί σας» αναφέρει.

On behalf of the Greek people, I want to express my deepest condolences to the people of Lebanon, especially to the families who have suffered losses, and wish a speedy recovery to the wounded. Our thoughts are with you.

«Τα κτίρια τρέμουν», έγραψε στο Twitter ένας κάτοικος της πόλης, προσθέτοντας ότι «έσπασαν όλα τα τζάμια» του διαμερίσματός του. Tα συλλυπητήριά του προς την κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, στα αγγλικά, ο Πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης εύχεται ταχεία ανάρρωση των τραυματιών, ενώ εκφράζει την ετοιμότητα της κυπριακής κυβέρνησης να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια κριθεί απαραίτητη.

«Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου προς την κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου, ιδιαίτερα προς τις οικογένειες όλων αυτών που πέθαναν στις τραγικές εκρήξεις της Βηρυτού», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος και προσθέτει: «Ευχόμαστε και προσευχόμαστε για την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε βοήθεια κριθεί απαραίτητη».

My deep condolences to the Government and the people of #Lebanon, particularly to the families of all those who died at the tragic #Beirut explosions.

We wish and pray for the speedy recovery of the injured ones.

We stand ready to provide any assistance deemed necessary.

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) August 4, 2020