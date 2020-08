«Εθνική καταστροφή», παρόμοια με τους βομβαρδισμούς με την ατομική βόμβα στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, χαρακτήρισε ο κυβερνήτης της Βηρυτού, Μαρουάν Αμπούντ, τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020, στο λιμάνι της πρωτεύουσας, και είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί σχεδόν η μισή πολύπαθη πόλη της Μέσης Ανατολής. Ήταν τέτοια η σφοδρότητα της έκρηξης, που έγινε αισθητή μέχρι την Κύπρο. Μάλιστα ο ίδιος μιλούσε στους δημοσιογράφος με δάκρυα στα μάτια.

Ο Μαρουάν Αμπούντ είπε ότι έχει χαθεί η επικοινωνία με μια ομάδα πυροσβεστών που είχε σπεύσει στο σημείο της καταστροφής. «Μια ομάδα 10 ανθρώπων έφτασε στο σημείο. Αυτό που συνέβη είναι παρόμοιο με αυτό που έγινε στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Έφτασαν εκεί και εξαφανίστηκαν. Είναι εθνική καταστροφή για τον Λίβανο. Δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό», πρόσθεσε.

Τουλάχιστον δέκα είναι οι νεκροί από την πολύ ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού, σύμφωνα με ιατρικές πηγές και τις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας του Λιβάνου. Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya έκανε λόγο για έξι νεκρούς. Στην περιοχή έχουν σπεύσει ελικόπτερα που βοηθούν στην κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά την έκρηξη.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο NNA του Λιβάνου, η έκρηξη είναι μία και οφείλεται σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη σταριού στο λιμάνι, επεκτάθηκε σε κατάστημα πυροτεχνημάτων προκαλώντας ανάφλεξη. Υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες, με δεκάδες ασθενοφόρα να κατευθύνονται στην περιοχή, ενώ έχουν διαπιστωθεί εκτεταμένες ζημιές στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Το υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι υπάρχει «πολύ μεγάλος αριθμός τραυματιών» και εκτεταμένες υλικές ζημιές, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι LBC TV.

A Powerful explosion has occured in Beirut. It’s not yet clear what caused the blast. #Beirut pic.twitter.com/h7ayT5DKdK

— Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) August 4, 2020