Περίπου 2.750 τόνοι νιτρικού αμμωνίου βρίσκονταν στην αποθήκη στο λιμάνι της Βηρυτού που εξερράγη χθες Τρίτη, προκαλώντας δεκάδες θανάτους, χιλιάδες τραυματισμούς και ζημιές άνευ προηγουμένου στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, στηλίτευσε ο πρωθυπουργός της χώρας Χασάν Ντιάμπ. Διαβάστε αναλυτικά το χρονικό της τραγωδίας



Ξεπερνούν τους 100 οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των εκρήξεων, γνωστοποίησε η Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου στον Λίβανο. «Ως εδώ, έχουν τραυματιστεί πάνω από 4.000 άνθρωποι και πάνω από 100 σκοτώθηκαν. Οι ομάδες μας συνεχίζουν τις έρευνές τους και της επιχειρήσεις διάσωσης στις ζώνες που περιβάλλουν» το λιμάνι της πρωτεύουσας της χώρας, διευκρίνισε η οργάνωση περίθαλψης και βοήθειας.

Ο επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού Τζορτζ Κατάνεχ δήλωσε τηλεφωνικά σε λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από συντρίμμια και ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να γίνει ακόμη πιο βαρύς.

Ο Κατάνεχ πρόσθεσε μιλώντας στο LBCI ότι η οργάνωση συντονίζεται με το υπουργείο Υγείας για να αποφασιστεί σε ποια νεκροτομεία θα πρέπει να μεταφέρονται οι άνθρωποι ανασύρονται νεκροί και πού θα διακομίζονται οι τραυματίες, διότι τα νοσοκομεία δυσκολεύονται πολύ να αντεπεξέλθουν μπροστά στην πλημμύρα τραυματιών, πολλοί από τους οποίους είναι σε σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση.

«Είναι απαράδεκτο το ότι φορτίο νιτρικού αμμωνίου, ποσότητα που εκτιμάται πως ανερχόταν σε 2.750 τόνους, βρισκόταν επί έξι χρόνια παρατημένο σε αποθήκη χωρίς μέτρα προφύλαξης», στηλίτευσε ο Ντιάμπ ενώπιον του Ανώτερου Συμβουλίου Άμυνας της χώρας, που συγκλήθηκε εκτάκτως χθες βράδυ.

Το νιτρικό αμμώνιο είναι χημικό λίπασμα, που όμως χρησιμοποιείται επίσης για την κατασκευή βομβών.

«Δεν θα αναπαυθούμε προτού βρούμε τον υπεύθυνο για αυτό που έγινε ώστε να λογοδοτήσει» για την πολύνεκρη καταστροφή, δεσμεύθηκε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου.

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου Χαμάντ Χασάν δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι ο απολογισμός των θυμάτων των ισχυρών εκρήξεων που συγκλόνισαν χθες Τρίτη την πρωτεύουσα Βηρυτό ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 78 νεκρούς και σχεδόν 4.000 τραυματίες.

«Υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή. Άνθρωποι ψάχνουν στα επείγοντα τους αγαπημένους τους και είναι δύσκολη η αναζήτηση αυτή μέσα στη νύχτα διότι έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση», είπε ο Χασάν στο Ρόιτερς. «Αντιμετωπίζουμε αληθινή καταστροφή και χρειαζόμαστε χρόνο για να αποτιμήσουμε την έκταση των ζημιών».

Εκατοντάδες τραυματίες, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, όμως πολλοί παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων που καταστράφηκαν από τις εκρήξεις, δήλωσε ο επικεφαλής του λιβανικού Ερυθρού Σταυρού. Ο Τζορτζ Κετάνεχ είπε σε τοπικά ΜΜΕ ότι δεν υπάρχει ακριβής αριθμός των τραυματιών, καθώς πολλοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε σπίτια στην περιοχή των εκρήξεων. Άλλοι διασώθηκαν με βάρκες.

Το Ανώτερο Συμβούλιο Άμυνας «συνιστά» στην κυβέρνηση να κηρύξει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» για δύο εβδομάδες στην πόλη της Βηρυτού.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα ανατεθεί σε επιτροπή ανώτατων αξιωματικών του στρατού να χειριστεί όλα τα ζητήματα «ασφαλείας» στη λιβανέζικη πρωτεύουσα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μετά το πέρας της συνεδρίασης του Ανώτερου Συμβουλίου Άμυνας.

Το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει εκτάκτως αργότερα σήμερα.

Μέλη του προσωπικού της πρεσβείας της Γερμανίας στον Λίβανο τραυματίστηκαν στις ισχυρές εκρήξεις που συγκλόνισαν χθες Τρίτη το λιμάνι της Βηρυτού, ανακοίνωσε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Έχουμε επίσης τραυματίες μεταξύ του προσωπικού της πρεσβείας. Λαμβανομένων υπόψη των εκτεταμένων ζημιών στην αστική ζώνη της Βηρυτού, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε προς το παρόν το ενδεχόμενο και άλλοι Γερμανοί υπήκοοι να είναι μεταξύ των νεκρών και των τραυματιών», εξηγείται σε ανακοίνωση της γερμανικής διπλωματίας.

Το κτίριο της πρεσβείας της Γερμανίας, όχι μακριά από το λιμάνι της Βηρυτού, υπέστη ζημιές, χωρίς η σοβαρότητά τους «να μπορεί ακόμη να αποτιμηθεί προς το παρόν», διευκρίνισε το γερμανικό ΥΠΕΞ.

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, διαμέσου της εκπροσώπου της Ουλρίκε Ντέμερ, δήλωσε «σοκαρισμένη» μετά την καταστροφή στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Εξέφρασε τα συλλυπητήριά της σε «αυτούς που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα» και ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Ακόμη, η καγκελάριος Μέρκελ υποσχέθηκε ότι η κυβέρνησή της θα προσφέρει «υποστήριξη στον Λίβανο», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Στρατιωτικοί της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), που επέβαιναν σε πολεμικό δεμένο στο λιμάνι της Βηρυτού, τραυματίστηκαν στις εκρήξεις που συγκλόνισαν την λιβανέζικη πρωτεύουσα χθες Τρίτη, ανακοίνωσε η διοίκηση της αποστολής αυτής του ΟΗΕ.

Οι ναυτικοί, ορισμένοι από τους οποίους τραυματίστηκαν «σοβαρά», διακομίστηκαν «στα κοντινότερα νοσοκομεία», ενημέρωσε η UNIFIL σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Δεν διευκρίνισε τον αριθμό, ούτε την εθνικότητα των κυανόκρανων που τραυματίστηκαν, περιοριζόμενη να αναφέρει ότι ακόμη «αποτιμά» την κατάσταση.

Ο επικεφαλής της αποστολής υποστράτηγος Στέφανο Ντελ Κολ τόνισε ότι η Δύναμη στέκει «στο πλευρό του λαού και της κυβέρνησης του Λιβάνου σε αυτή τη δύσκολη ώρα» και είναι «έτοιμη να βοηθήσει».

Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ είναι παρούσα στον Λίβανο από το 1978.

A Powerful explosion has occured in Beirut. It’s not yet clear what caused the blast. #Beirut pic.twitter.com/h7ayT5DKdK

— Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) August 4, 2020