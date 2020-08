Οι κάτοικοι της Βηρυτού προσπαθούν να κλείσουν τις πληγές τους από τη φονική έκρηξη της Τρίτης 4 Αυγούστου 2020, και η κυβέρνηση του Λιβάνου κήρυξε την πρωτεύουσα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για δυο εβδομάδες, παραδίδοντας τον έλεγχο της ασφάλειας στον στρατό, ενώ ζήτησε να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό κάθε πρόσωπο που εμπλέκεται στην αποθήκευση των τόνων νιτρικού αμμωνίου, το οποίο προκάλεσε το μακελειό. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τις ευθύνες για τον χειρισμό της παραμονής των αποθεμάτων νιτρικής αμμωνίας στο λιμάνι της Βηρυτού.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Moscow Times», οι περίπου 3.000 τόνοι ενός εξαιρετικά εκρηκτικού υλικού που προκάλεσε την πολύνεκρη έκρηξη, προήλθε από ένα πλοίο που ανήκει σε Ρώσο επιχειρηματία που ζει στην Κύπρο και ενδεχομένως να βρίσκεται στο νησί. Πρόκειται για τον Igor Grechushkin, ιδιοκτήτη του πλοίου Rhosus που από το 2014 παρέμενε φορτωμένο με 2.750 τόνους νιτρικής αμμωνίας στο λιμάνι της Βηρυτού.

The ammonium nitrate that exploded was reportedly brought to Beirut on a Moldovan ship owned by a Russian in Cyprus, Igor Grechushkin, who declared bankruptcy & “abandoned” it there https://t.co/ucDE64bpYH pic.twitter.com/avNT5MhL8M

