Λίγες ημέρες μετά την πρώτη μουσουλμανική προσευχή στην Αγία Σοφία μετά από 86 χρόνια, αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι ο Μουεζίνης Οσμάν Ασλάν πέθανε ξαφνικά από καρδιακή προσβολή, την Κυριακή 2 Αυγούστου 2020, μέσα στο μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς όπως έχει χαρακτηριστεί η εκκλησία της Κωνσταντινούπολης.

Ο Ασλάν υπηρετούσε στην Αγία Σοφία από την πρώτη ημέρα της μετατροπής της σε τζαμί και μάλιστα εθελοντικά, για να ενημερώνει τους Μουσουλμάνους σχετικά με τα μέτρα του κορονοϊού μέσα στον ναό. Η σορός του μουεζίνη στάλθηκε στη γενέτειρά του, Tillo, για να θαφτεί.



Υπενθυμίζεται ότι παρά τη διεθνή κατακραυγή, ύστερα από 86 χρόνια πραγματοποιήθηκε μουσουλμανική προσευχή στην Αγία Σοφία, σε μία τελετή που είχε έντονο προπαγανδιστικό χαρακτήρα, με τον Ταγίπ Ερντογάν να στήνει ένα επικοινωνιακό σόου, προκειμένου να προβληθεί ως ηγέτης των απανταχού μουσουλμάνων, ο οποίος επιστρέφει στους πιστούς ένα ιστορικό μνημείο. Υποβασταζόμενος από ένα οθωμανικό ξίφος ανέβηκε στον άμβωνα της Αγίας Σοφίας ο ανώτατος ιμάμης και πρόεδρος της αμφιλεγόμενης Αρχής Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας, Αλί Ερμπάς.

Η κίνησή του δεν ήταν τυχαία. Το οθωμανικό ξίφος θεωρείται σύμβολο της κατάκτησης. Στην παράδοση της οθωμανικής αυτοκρατορίας, δύο πράσινα πανό κρέμονται στον άμβωνα του τζαμιού ως σύμβολο της κατάκτησης, ενώ ένα ξίφος τοποθετείται στην είσοδο του άμβωνα.

