Λίβανος έκρηξη: Στο βίντεο φαίνεται ένα ζευγάρι νεονύμφων που ποζάρει για τις συνηθισμένες φωτογραφίες και τα βίντεο. Οι δύο είναι χαμογελαστοί και κοιτούν τον φακό. Ξαφνικά η φυσιολογική ροή της ζωής συνθλίβεται, στα πρόσωπά τους φαίνεται ο τρόμος από μία βοή που ακούν και στη συνέχεια το ωστικό κύμα και η σκόνη σαρώνει την σκηνή. Η φωτογραφική κάμερα “τρέχει” και καταγράφει εικόνες απίστευτης ταραχής.

Ο Λίβανος και ολόκληρος ο κόσμος, παρακολουθεί “παγωμένος” την τραγωδία που εκτυλίσσεται, έχοντας αφήσει πίσω της 154 νεκρούς και 6.000 τραυματίες. Στην χώρα έχουν φτάσει πλέον συνεργεία διάσωσης από όλο τον κόσμο για να συμβάλουν στην προσπάθεια εντοπισμού των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί σε συντρίμμια, ενώ 16 άτομα έχουν συλληφθεί. Δεν είναι σαφές ως τώρα, αν θα γίνει διεθνής έρευνα για τα αίτια, καθώς από τον ΟΗΕ διαμηνύεται πως δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία σε εξέλιξη. Ωστόσο, ο πρόεδρος της χώρας άφησε να εννοηθεί πως είναι πιθανό να υπήρξε “ξένη ανάμειξη“, υπονοώντας ότι δεν είναι σίγουρο πως επρόκειτο μόνο για ένα τραγικό ατύχημα από αμέλεια.

Πάνω από 60 άνθρωποι αγνοούνται

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 60, τέσσερις ημέρες μετά την έκρηξη στο λιμάνι. Ο υπουργός Υγείας δήλωσε: “Ο αριθμός των νεκρών είναι 154, μεταξύ αυτών βρίσκονται και 25 που δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί. Επιπλέον έχουμε ακόμη 60 ανθρώπους που αγνοούνται”. Την Παρασκευή ο υπουργός, ενημέρωσε πως τουλάχιστον 120 άνθρωποι από τους τραυματισμένους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως θα στείλει προστατευτικό εξοπλισμό αξίας 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα, κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, καθώς στην έκρηξη καταστράφηκαν 17 κοντέινερς με προμήθειες κατά της Covid-19. O δρ. Ρικ Μπρέναν, υπεύθυνος διαχείρισης κρίσεων του ΠΟΥ για την περιοχή της Μεσογείου, δήλωσε πως πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την ψυχολογική υποστήριξη του πληθυσμού αλλά και για την αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας. “Ο τεράστιος αριθμός των τραυματιών και των εκτοπισμένων σημαίνει πως χρειάζονται πόροι για να ανταποκριθούμε και στις δύο ανάγκες και φοβόμαστε ότι το ήδη υπερφορτωμένο σύστημα Υγείας δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί και στην κρίση του Covid-19 και στην κρίση από την έκρηξη”.

Αύριο Κυριακή, θα λάβει χώρα τηλεδιάσκεψη σε διεθνές επίπεδο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Μισέλ Αούν και ηγέτες από όλο τον κόσμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θα συμμετέχει, ενώ μετά την συνομιλία που είχε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ανέφερε στο Twitter πως “όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε”. Πρόσθεσε πως τρία μεγάλα πολεμικά αεροσκάφη των ΗΠΑ θα βρεθούν στον Λίβανο, μεταφέροντας βοήθεια, όπως φάρμακα, τρόφιμα, νερό και ιατρικό εξοπλισμό.

President @realDonaldTrump has spoken with President Aoun of Lebanon.

3 large aircraft are on the way with medical supplies, food, water, and emergency equipment to help. pic.twitter.com/haYxQKbAdz

— The White House (@WhiteHouse) August 8, 2020