Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 θα γίνει τελικά η συζήτηση για την Τουρκία και την τουρκική παραβατικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο στο άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, καθώς την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020, κατά την πρώτη ημέρα της συνεδρίασης, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις εξελίξεις στη Λευκορωσία, ενώ την ίδια ώρα γινόταν γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε και δεύτερη φορά το βράδυ της Τετάρτης 26 Αυγούστου 2020 στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λίγη ώρα αφότου μίλησε με τον Ταγίπ Ερτογάν.

Η Ελλάδα προσδοκά από αυτή τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ και ειδικότερα από τον ύπατο εκπρόσωπο Εξωτερικών Μπορέλ να παρουσιάσει συγκεκριμένο κατάλογο κυρώσεων για την Τουρκία. «Όπως τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, βασικές αρχές του ευρωπαϊκού κεκτημένου είναι ο σεβασμός στο Κράτος Δικαίου και στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Και το κεκτημένο αυτό δεν μπορεί ούτε να θυσιάζεται, ούτε να μετριέται με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Χρειάζεται σε κάθε περίπτωση, αποφασιστική υπεράσπιση απέναντι στις δυνάμεις του αυταρχισμού, της παρανομίας και της αυθαιρεσίας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

#Berlin: FM @NikosDendias w/ #EU #HRVP @JosepBorrellF & #Germany FM @HeikoMaas at ΕU FMs informal mtg–dvpts in #EasternMediterranean top the agenda at tdy’s #Gymnich /O ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας με Ύπατο Εκπρόσωπο ΕΕ J.Borrell &Γερμανό ΥΠΕΞ H.Maas στην άτυπη Συνάντηση ΥΠΕΞ κ-μ ΕΕ#EU2020DE pic.twitter.com/UFb9WQDS4g

