Την έντονη αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσε το μήνυμα του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας προς την Τουρκία να απέχει από μονομερείς ενέργειες στην ανατολική Μεσόγειο και η παρουσίαση μιας λίστας από πιθανές κυρώσεις προς τη γειτονική χώρα. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει το δικαίωμα να απαιτεί από την Τουρκία να σταματήσει τις γεωλογικές έρευνες στην Μεσόγειο.

Παράλληλα, καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην υποστηρίζει τις απαιτήσεις της Ελλάδας να επιβληθούν κυρώσεις στην Άγκυρα. Η Άγκυρα ανακοίνωσε επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να είναι έντιμος και αμερόληπτος μεσολαβητής μεταξύ της Τουρκίας και της Αθήνας για την επίλυση της κατάστασης στην Μεσόγειο.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών:

«Η αιτία της έντασης στην ανατολική Μεσόγειο είναι η Ελλάδα και η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου, με τις μαξιμαλιστικές και κατά του διεθνούς δικαίου ενέργειες και απαιτήσεις τους. Η άνευ όρων υποστήριξη της ΕΕ, με το πρόσχημα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, σε αυτούς τους δύο, που προσπαθούν να αγνοήσουν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα της χώρας μας και των Τουρκοκυπρίων στην ανατολική Μεσόγειο, αυξάνει την ένταση.

Η Ε.Ε. υπερβαίνει τα όριά της με το να επικρίνει τις δραστηριότητες για έρευνα υδρογονανθράκων της χώρας μας στην υφαλοκρηπίδα μας και με το να απαιτεί να τις σταματήσουμε. H Ε.Ε. δεν έχει καμία αρμοδιότητα σε αυτό το θέμα, σύμφωνα και με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή η απαίτηση αντιβαίνει τόσο στο κεκτημένο της Ε.Ε. όσο και στο διεθνές δίκαιο.

Καλούμε την Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να μην υποστηρίζουν τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ελλάδας ενάντια στο διεθνές δίκαιο, με το πρόσχημα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Η Ελλάδα δεν είναι ένα κράτος αρχιπέλαγος. Δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο και τη νομολογία τα ελληνικά νησιά, και ειδικά το Καστελόριζο, να έχουν υφαλοκρηπίδα. Η Τουρκία δίνει πάντα έμφαση στο διάλογο και τη διπλωματία, αλλά όταν η Ε.Ε. προσφεύγει στη γλώσσα των κυρώσεων δεν βοηθά στην επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων, ίσα ίσα αυξάνει την αποφασιστικότητα της χώρας μας. Η Τουρκία, παρά το ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με παράνομες συμμαχίες, θα συνεχίσει να προστατεύει με αποφασιστικότητα τα δικά της συμφέροντα και των Τουρκοκυπρίων.

Εάν υπάρχει βούληση για μια ειλικρινή λύση, η Ελλάδα και η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση Νότιας Κύπρου πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να προχωρήσει και ότι όσοι βρίσκονται πίσω από αυτούς δεν πρέπει να κάνουν λάθος υπολογισμούς. Κατά συνέπεια, εάν η Ε.Ε. θέλει λύση στην ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να ενεργήσει αμερόληπτα και να γίνει ένας ειλικρινής διαμεσολαβητής».

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε την Τουρκία να απέχει από μονομερείς ενέργειες στην ανατολική Μεσόγειο, προσθέτοντας πως υπάρχει αυξανόμενη απογοήτευση για την τουρκική συμπεριφορά, στις δηλώσεις του μετά το πέρας του άτυπου συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ. Ο ίδιος τόνισε ότι υπάρχει συμφωνία για να προετοιμασθούν κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Ευχαρίστησε επίσης τη Γερμανία για τις προσπάθειες που κατέβαλε για να βρεθούν λύσεις ανάμεσα σε Ελλάδα-Κύπρο και Τουρκία, τονίζοντας πως θα πρέπει να βρεθεί ένα μονοπάτι για να γίνουν υγιέστερες οι σχέσεις ανάμεσα σε ΕΕ και Τουρκία.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μου είχε ζητήσει να παρουσιάσω προτάσεις. Παρουσίασα τι μπορούμε να κάνουμε. Πρώτα είναι πιθανές κυρώσεις κατά ατόμων, μετά κατά κεφαλαίων και πλοίων, μπορούμε να ασκήσουμε κυρώσεις για συμμετοχή σε ενέργειες που θεωρούμε παράνομες, απαγορεύοντας τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων, τεχνολογίας κλπ. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε μέτρα κατά δράσεων σε διάφορους τομείς, όπου η τουρκική οικονομία σχετίζεται περισσότερο με την ευρωπαϊκή. Γενικότερα πάντως εστιάζουμε σε ό,τι έχει να κάνει με ενέργειες που θεωρούμε παράνομες, Αρχικά πάντως είναι οι κυρώσεις κατά ατόμων αλλά υπάρχουν πολλές υποδομές και πολλές οικονομικές πτυχές που συνδέονται με αυτές τις ενέργειες και αυτές θα πρέπει να στοχεύσουμε πριν πάμε σε ευρύτερης κλίμακας κυρώσεις», είπε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας.

Και πρόσθεσε: «Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχει από τη μία το ζήτημα των γεωτρήσεων σε αμφισβητούμενα ύδατα, όπου υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης και απαιτείται παρέμβαση, όπως κάνει για παράδειγμα η Γερμανία, και είναι άλλο πράγμα οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας. Είναι σαφές ότι το ένα θέμα αφορά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και το άλλο πρέπει να λυθεί με τη βοήθεια της Κομισιόν γιατί υπάρχουν πολλά θέματα που αφορούν την Κοινότητα. Σίγουρα θα συζητήσουμε για όλα με την Τουρκία. Θα μιλήσουμε για εκκρεμότητες που δηλητηριάζουν τις σχέσεις μας, όμως τώρα αυτό που επείγει και μας πιέζει είναι να λύσουμε το θέμα των γεωτρήσεων και την παρουσία τουρκικών πλοίων στα ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα, κάτι που είναι επικίνδυνο» είπε.

