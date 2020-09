Την αναβολή της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ που ήταν να γίνει 24 και 25 Σεπτεμβρίου λόγω κρούσματος κορονοϊού ανακοίνωσε εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

The @eucopresident has decided to postpone the special European Council meeting that was planned for 24 and 25 September to 1 and 2 October #EUCO

Όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος του Μισέλ, Μπάρεντ Λέιτς, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ενημερώθηκε πως αξιωματούχος ασφαλείας, με τον οποίον είχε έρθει σε επαφή, διαγνώστηκε θετικός στον νέο κορονοϊό. Ο ίδιος έχει τεθεί σε καραντίνα, μολονότι το τεστ στο οποίο υποβλήθηκε την Δευτέρα βγήκε αρνητικό.

The @eucopresident today learned that a security officer, with whom he was in close contact early last week, tested positive for COVID.

The President is tested regularly and tested negative yesterday. ⁰

Respecting Belgian rules, he has gone into quarantine as of today.

