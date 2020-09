Ο πρόεδρος της αυτονομιστικής περιφέρειας του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, η οποία υποστηρίζεται από την Αρμενία, εμφανίστηκε με στολή παραλλαγής και κήρυξε «γενική επιστράτευση» ως απάντηση σε μια εκτεταμένη επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το Αζερμπαϊτζάν.

Martial law and General mobilization will be declared in #Armenia . @NikolPashinyan : I call on the personnel attached to the troops to report to their territorial military recruitment offices. For the sake of the homeland, for the sake of victory

«Κήρυξα στρατιωτικό νόμο και γενική επιστράτευση για τους άνω των 18 ετών», δήλωσε ο ηγέτης του Καραμπάχ, ο Αραΐκ Αρουτιουνιάν (Araik Aroutiounian), στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του τοπικού κοινοβουλίου, ανακοίνωσε η προεδρία.

Άμαχοι και στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους στις σφοδρές μάχες που ξέσπασαν σήμερα στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, ανακοίνωσαν εξάλλου το Αζερμπαϊτζάν και αρμένιοι αυτονομιστές, οι οποίοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος άρχισε τις εχθροπραξίες.

At the decision of the Government, martial law and general mobilization is being declared in the Republic of #Armenia. I call on the personnel attached to the troops to present themselves to their district commissariats.

For the fatherland, for victory.

— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) September 27, 2020