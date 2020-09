Τουλάχιστον απογοητευτική ήταν η χθεσινή τηλεοπτική αναμέτρηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του υποψηφίου των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν, καθώς οι δυο υποψήφιοι κατέληξαν να ανταλλάξουν ύβρεις και προσβολές. Όπως δείχνει δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS οι περισσότεροι από τους τηλεθεατές αισθάνθηκαν ενοχλημένοι από τον εξαιρετικά τεταμένο και «αρνητικό» τόνο του πρώτου ντιμπέιτ των υποψηφίων, με μόλις το 17% των ερωτηθέντων να λέει πως αποκόμισε θετική αίσθηση από τη συζήτηση.

Σχετικά με τον νικητή της αναμέτρησης η στιγμιαία δημοσκόπηση έδειξε πως το 48% των τηλεθεατών κρίνει ότι νικητής του πρώτου debate ήταν ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, ενώ το 41% θεώρησε αντιθέτως πως κέρδισε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το υπόλοιπο 11% θεώρησε ότι δεν κέρδισε καθαρά κανείς.

Σε ερώτημα για το ποιος ήταν πιο ειλικρινής στις απαντήσεις του, το 65% ψήφισε Μπάιντεν και μόλις το 29% τον Τραμπ. Σχετικά με τη γνώμη που σχημάτισαν για τους δύο πολιτικούς αντιπάλους, για τον Μπάιντεν το 38% σχημάτισε καλύτερη γνώμη και το 32% χειρότερη, ενώ για τον Τραμπ το 24% ανέφερε πως τον εκτιμά περισσότερο και το 42% πως η γνώμη του είναι ακόμη χειρότερη για τον αμερικανό πρόεδρο.

