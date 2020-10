Μετά από τρεις ημέρες νοσηλείας στο Walter Reed Medical Center, ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν με κορονοϊό και θα συνεχίσει τη νοσηλεία του στον Λευκό Οίκο. Αμέσως μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, ο Τραμπ μπήκε σε ένα πολυτελές SUV, με το οποίο πήγε στο ελικόπτερο που τον μετέφερε στον Λευκό Οίκο.

Η αποχώρησή του έγινε με μια μικρή καθυστέρηση 8 λεπτών στις 6:38 το απόγευμα τοπική ώρα (01:38 ξημερώματα Τρίτης για την Ελλάδα).Έξω από το νοσοκομείο, όπως και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του σε αυτό, βρίσκονται εκατοντάδες υποστηρικτές του, οι οποίοι όταν τον είδαν να παίρνει εξιτήριο άρχισαν να ζητωκραυγάζουν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος βγήκε από την κεντρική είσοδο του στρατιωτικού νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν φορώντας μάσκα και μπήκε στο προεδρικό SUV που θα τον μετέφερε στο Marine One.

Κατά την αποχώρησή του είπε ένα «ευχαριστώ» στους ρεπόρτερ και δεν έκανε δηλώσεις, για να επιβιβαστεί σε ένα από τα αυτοκίνητα ασφαλείας του και να μεταφερθεί στο ελικόπτερο με το οποίο αναχώρησε για τον Λευκό Οίκο. Όπως λένε οι σύμβουλοί του, παρά την καραντίνα που πρέπει να μπει, θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του.

MOMENTS AGO: Trump supporters cheer as Marine One lifts off from Walter Reed Medical Center carrying President Trump back to the White House. pic.twitter.com/sVZR1OZCyY — The Hill (@thehill) October 5, 2020



Ο Τραμπ με το που έφτασε στον Λευκό Οίκο κατάφερε να προκαλέσει αίσθηση με την πρώτη του κίνηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος, με το που βγήκε από το ελικόπτερο, στάθηκε στην είσοδο του Λευκού Οίκου για τις φωτογραφίες που ήθελαν οι φωτορεπόρτερ και έβγαλε την προστατευτική μάσκα, βάζοντάς την στην τσέπη του και χαιρέτησε στρατιωτικά.

Το CNN το ερμήνευσε ως μία κίνηση του Τραμπ για να δείξει πως «επέστρεψε στις επάλξεις», σχολιάζοντας βέβαια πως δεν ήταν και η καλύτερη εικόνα να τον βλέπουν να την βγάζει, ενώ έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό.

Trump back at the White House. Mask off. Saluting. pic.twitter.com/qNjOQC17iP — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 5, 2020

The first thing Trump did upon arriving back at the White House was remove his mask. Jim @Acosta on CNN: “This may not just be the president returning to the White House. This may be patient zero. This is the virus coming back to the White House.”pic.twitter.com/uHbS1hZWte — Polly Sigh (@dcpoll) October 5, 2020



O Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος πριν βγει από το νοσοκομείο ανέβασε στο Twitter νέο μήνυμα. «Το βλέπετε στον ενθουσιασμό για τον Πρόεδρο έξω από το Νοσοκομείο Walter Reed. Το βλέπετε στις Εγγραφές, από τη Φλόριντα έως την Πενσυλβάνια και τη Δυτική Βιρτζίνια, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι ξεπερνούν τους Δημοκρατικούς κατά 2 προς 1. Εάν ο Πρόεδρος επιστρέψει στην προεκλογική του εκστρατεία, θα είναι…ανίκητος ήρωας, ο οποίος όχι μόνο επέζησε από κάθε βρώμικο κόλπο που του πέταξαν οι Δημοκρατικοί, αλλά και ο κινεζικός ιός. Θα δείξει στην Αμερική ότι δεν χρειάζεται πλέον να φοβόμαστε. ” mdevine@nypost.com Σας ευχαριστώ Miranda. Είχε τελειώσει πριν έρθει η πανδημία από την Κίνα. Θα κερδίσει έτσι κι αλλιώς!

“You see it in enthusiasm for the President outside Walter Reed Hospital. You see it in Registrations, from Florida to Pennsylvania & West Virginia, where Republicans are outstripping Democrats by 2 to 1. If the President bounces back onto the campaign trail, he will be an…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

«Νοιώθω πολύ καλά! Μην φοβάστε την COVID»

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει ότι θα φύγει από το στρατιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται για θεραπεία από τον κορονοϊό, προσθέτοντας ότι αισθάνεται «πολύ καλά».

«Θα φύγω από το σπουδαίο Ιατρικό Κέντρο Ουόλτερ Ριντ σήμερα στις 18:30 (τοπική ώρα – 01:30 ώρα Ελλάδας). Νοιώθω πολύ καλά! Μην φοβάστε την COVID. Μην την αφήσετε να εξουσιάζει τη ζωή σας. Έχουμε αναπτύξει, υπό την κυβέρνηση Τραμπ, ορισμένα πραγματικά σπουδαία φάρμακα και γνώση. Νοιώθω καλύτερα από ό, τι πριν 20 χρόνια!», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020



Ο ίδιος υπερασπίστηκε την απόφασή του να βγει από το στρατιωτικό νοσοκομείο όπου λαμβάνει θεραπεία για την Covid-19 και να κάνει μια σύντομη βόλτα με αυτοκίνητο, μετά τις σφοδρές επικρίσεις που δέχτηκε ότι θέτει τον ίδιο και τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του σε μεγαλύτερο κίνδυνο. «Αναφέρεται ότι τα Μέσα ενημέρωσης αναστατώθηκαν επειδή μπήκα σε ένα ασφαλές όχημα για να ευχαριστήσω τους πολλούς οπαδούς και υποστηρικτές που στέκονταν έξω από το νοσοκομείο για πολλές ώρες, ακόμη και ημέρες, για να τιμήσουν τον πρόεδρό τους. Αν δεν το έκανα, τα Μέσα θα έλεγαν ότι ήμουν αγενής», έγραψε στο Twitter.

It is reported that the Media is upset because I got into a secure vehicle to say thank you to the many fans and supporters who were standing outside of the hospital for many hours, and even days, to pay their respect to their President. If I didn’t do it, Media would say RUDE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Η ενημέρωση από τον γιατρό του

Λίγη ώρα μετά τις αναρτήσεις του αμερικανού προέδρου στο twitter, ο ο γιατρός του Λευκού Οίκου Σον Κόνλεϊ, δήλωσε πώς ο Ντόναλντ Τραμπ πληρούσε ή ξεπέρασε όλα τα τυπικά νοσοκομειακά κριτήρια για να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο και, ενώ δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τον κίνδυνο, είναι σε θέση να επιστρέψει στο σπίτι του. «Τις τελευταίες 24 ώρες πληρούσε ή ξεπέρασε όλα τα τυπικά κριτήρια χορήγησης εξιτηρίου από το νοσοκομείο», δήλωσε ο Κόνλεϊ σε συνέντευξη Τύπου, λέγοντας ότι έχουν περάσει περισσότερες από 72 ώρες από τότε που ο Τραμπ εμφάνισε για τελευταία φορά πυρετό και ότι τα επίπεδα οξυγόνου του ήταν φυσιολογικά.

«Αν και μπορεί να μην βρίσκεται εντελώς εκτός κινδύνου, η ομάδα και εγώ συμφωνήσαμε ότι όλες οι αξιολογήσεις μας, και το σημαντικότερο, η κλινική του κατάσταση, υποστηρίζουν την ασφαλή επιστροφή του προέδρου στο σπίτι, όπου θα λαμβάνει κορυφαίου επιπέδου ιατρική περίθαλψη όλο το εικοσιτετράωρο», πρόσθεσε ο Κόνλεϊ.

“Over the past 24 hours, the president has continued to improve… we plan to get him home” Donald Trump’s doctor says the president will be discharged from the hospital later today Follow our live coverage https://t.co/0tAhU0ZYUv pic.twitter.com/ZNgpprSAvO — BBC News (World) (@BBCWorld) October 5, 2020

Σάλος για τη βόλτα

Θύελλα αντιδράσεων από αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης για τη δραστηριότητα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Επιτίθεται στον Τύπο που τον επικρίνει για την απόφασή του να πάει βόλτα ενώ νοσεί, και – παρά τη νοσηλεία του – συνεχίζει να ενημερώνει τους Αμερικανούς ψηφοφόρους με συνεχή μηνύματα μέσω Twitter, για όλα τα θέματα που αφορούν την προεκλογική του ατζέντα: από το σύστημα υγείας στις ΗΠΑ και τις θέσεις εργασίας, μέχρι τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και τις αγορές.

Η αγάπη του Ντόναλντ Τραμπ για το Twitter, μέσα από το οποίο επιτίθεται στους εχθρούς του, είναι άλλωστε γνωστή. Ωστόσο, η δραστηριότητά του το πρωί της Δευτέρας ήταν αξιοπρόσεκτη.

Μέσα σε περίπου μία ώρα, ο Αμερικανός ηγέτης έγραψε σχεδόν 20 tweets με προεκλογικά συνθήματα, προσπαθώντας να πείσει ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ότι είναι απολύτως προετοιμασμένος για τις επερχόμενες εκλογές.

Μέσα σε λίγη ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ από το νοσοκομείο όπου φιλοξενείται τις τελευταίες ημέρες με κορονοϊό, έγραψε – μεταξύ άλλων – στο twitter:

Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για να εγγραφείτε στην ψηφοφορία για την Αριζόνα, τη Φλόριντα, την Τζόρτζια, το Οχάιο και το Τέξας.

Για να επιστρέψουν οι στρατιώτες μας σπίτι.

Για να γίνει η δεύτερη τροποποποίηση (υπέρ της οπλοκατοχής). Ψηφίστε!

Για την καταπολέμηση των fake news των media. Ψηφίστε!

Για το δικαιώματα των αγέννητων παιδιών. Ψηφίστε!

Για δύναμη διαστήματος. Ψηφίστε!

Καλύτερα ποσοστά αποδοχής ανάμεσα στους Βετεράνους. Ψηφίστε!

Οι μεγαλύτερες περικοπές φόρων όλων των εποχών και άλλες που έρχονται. Ψηφίστε!

Θρησκευτική ελευθερία. Ψηφίστε!

Νόμος και Τάξη. Ψηφίστε!

Δυνατότερος από ποτέ στρατός. Ψηφίστε!

Για χρηματιστήριο στα ύψη. Ψηφίστε!

TODAY is the LAST day to register to VOTE in ARIZONA, FLORIDA, GEORGIA, OHIO, AND TEXAS! Click below for more information, and let’s #MAGA! https://t.co/gsFSghkmdM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Οι αντιδράσεις για τη βόλτα

Η κοινή γνώμη για την διαχείριση της ασθένειας του Τραμπ έχει ήδη εκφραστεί στις δημοσκοπήσεις, που δείχνουν τεράστιο προβάδισμα υπέρ του αντιπάλου του, Τζο Μπάιντεν, αλλά και από την κατακραυγή που εκφράζεται μέσα από τα δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου.

Ο Τραμπ βρήκε για λίγη ώρα από την πτέρυγα του στρατιωτικού νοσοκομείου Ουόλτερ Ριντ, στο οποίο νοσηλεύεται για να κάνει μια μικρή βόλτα με ένα SUV και να χαιρετήσει το πλήθος των οπαδών του που βρίσκονταν έξω από το κτίριο για συμπαράσταση. Η κίνηση του Τραμπ να βγει από το νοσοκομείο ενώ νοσεί από τον κορονοϊό έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, κυρίως επειδή έθεσε σε κίνδυνο την υγεία των ανδρών της Μυστικής Υπηρεσίας που τον συνόδευσαν στη βόλτα του.



Δημοσίευμα του CNN τονίζει ότι τη στιγμή που ο Τραμπ επιχειρεί να δώσει την εικόνα του ικανού προέδρου, βγαίνοντας βόλτες τη στιγμή που θα έπρεπε να παραμένει σε αυστηρή καραντίνα, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να μην έχουν ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση της υγείας του, ενώ οι πληροφορίες που φτάνουν στη δημοσιότητα είναι συχνά αντιφατικές.

Όπως γράφει, «η βόλτα έκπληξη, κατά την οποία ο Τραμπ χαιρετούσε τους υποστηρικτές του από το παράθυρο του SUV φορώντας τη μάσκα του, ήταν μια προσπάθεια του προέδρου να δείξει τη δύναμή του. Στην πραγματικότητα, αυτό που έδειξε ήταν η έλλειψη κριτικής ικανότητας, η προθυμία του να θέσει σε κίνδυνο το προσωπικό του, και το γεγονός ότι εξακολουθεί να μοιάζει ότι δεν αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα μιας πολύ μεταδοτικής και θανάσιμης ασθένειας. Παράλληλα, η οργή του απέναντι στον διευθυντή του προσωπικού του, ο οποίος αποκάλυψε στους δημοσιογράφους τα ανησυχητικά ζωτικά σημεία του, δείχνει την ανησυχία του για την εικόνα που προβάλλεται στο κοινό. (…)

Αν και ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζαντ Ντίρι, δήλωσε ότι η βόλτα του Τραμπ είχε εγκριθεί από τους γιατρούς ως ασφαλής, το γεγονός ότι τόσο μεγάλο μέρος του στενού κύκλου του έχει βγει θετικό στον κοροναϊό, δημιουργεί ερωτήματα για το βαθμό στον οποίο τηρούσαν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και τις οδηγίες για χρήση μάσκας.

Επτά μήνες μετά το ξέσπασμα της πανδημίας που κόστιζε 209.000 ζωές Αμερικανών, η χώρα αντιμετωπίζει μια σοβαρή κρίση διακυβέρνησης, με τον ηγέτη της να βρίσκεται στο νοσοκομείο. Παράλληλα, τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας στον Λευκό Οίκο αποτελούν παράδειγμα προς αποφυγή γύρω από τη σωστή διαχείριση της πανδημίας. Ο Λευκός Οίκος ήδη αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα με την αξιοπιστία που εμπνέει στους πολίτες, και η απουσία επίσημων πληροφοριών για τους αξιωματούχους του στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου αποτελεί μάθημα αδιαφάνειας και αντιφάσεων που ενέτεινε τις ήδη σοβαρές αμφιβολίες για την υγεία του προέδρου.

Guardian: Ο Τραμπ έμαθε με τον δύσκολο τρόπο…

Από την πλευρά του, ο βρετανικός Guardian, επισημαίνει ότι «αν η πολιτική ζωή των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών ήταν προϊόν μυθοπλασίας, όλοι θα πίστευαν ότι η πλοκή παραείναι πυκνή για να είναι αληθοφανής». «Ορισμένοι εκ των πρωταγωνιστών συναντιούνται για να παρακάμψουν την τελευταία επιθυμία της δικαστή του ανώτατου δικαστηρίου να μην ορίσει τον διάδοχό της πριν τις προεδρικές εκλογές. Λίγες μέρες μετά το θάνατό της συναντιούνται στον Ροδόκηπο του Λευκού Οίκου. Μιλούν μεταξύ τους, σκύβοντας ο ένας προς την πλευρά του άλλου για να ψιθυρίσουν. Ορισμένοι φιλιούνται και αγκαλιάζονται για να χαιρετίσουν ο ένας τον άλλο. Η εκδήλωση δεν μοιάζει να έχει πολιτικό χαρακτήρα. Μοιάζει με γιορτή για χάρη ενός αληθινού θριάμβου.

Μέλη του στενότερου κύκλου του Τραμπ πήγαν στην εκδήλωση για να τιμήσουν την υποψήφιά του για το ανώτατο δικαστήριο, Έιμι Κόνι Μπάρετ, με την άνεση και την ευχάριστη διάθεση μιας παρέας ελεύθερης από τους περιορισμούς της λογοδοσίας ή της ηθικής. (…). Η πανδημία που μάστιζε τη χώρα τους δεν έμοιαζε να τους απασχολεί και πολύ.

Όμως η πλοκή είχε την ανατροπή της. Από εκείνη τη μέρα, ο πρόεδρος Τραμπ και τουλάχιστον επτά ακόμη άτομα που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση έχουν βγει θετικά στον κορονοϊό(…). Η πανδημία που ο Τραμπ προσπαθούσε επί τόσο καιρό να υποτιμήσει, κατάφερε τελικά να φτάσει τον ισχυρότερο άνδρα στον κόσμο.

»Δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον Τραμπ να πληρώνει τις συνέπειες των πράξεών του. Μέχρι στιγμής η προεδρία του ήταν μια μελέτη στην αδιαφορία (…) για οποιαδήποτε πράξη του, ανεξάρτητα από το πόσο ανήθικη, ανειλικρινής, ανίκανη ή ακόμη και παράνομη ήταν. Όμως συνέβη κάτι σχεδόν βιβλικό μετά την ύβρη στον Ροδόκηπο – ο Φαραώ που πίστευε ότι ήταν θεός, κόμπασε για την ατιμωρησία του – και τιμωρήθηκε με λοιμό.

»Τίποτα από όλα αυτά δεν ανήκει στον χώρο της μεταφυσικής. Όλα βγάζουν νόημα, με την έννοια της ψυχρής λογικής. Υπάρχει λόγος που ο Μπόρις Τζόνσον βγήκε θετικός στον κοροναϊό λίγες ημέρες αφού κόμπασε ότι χαιρέτησε «τους πάντες» δια χειραψίας στη διάρκεια επίσκεψης σε νοσοκομείο. Υπάρχει λόγος που ο Τραμπ βγήκε θετικός στον ιό λίγες μέρες αφού παρευρέθηκε σε εκδήλωση που αδιαφορούσε για κάθε κανόνα ασφαλείας. Οι νόμοι της φύσης δεν έχουν ανασταλεί. Η πραγματικότητα συνεχίζει να υφίσταται, και έφτασε γρήγορα μέχρι τον Τραμπ.

Ο πρόεδρος και το κόμμα του είναι ικανοί να κάνουν πολλά για να διαστρεβλώσουν την αλήθεια, όμως το κουρασμένο του πρόσωπο στο βίντεο από το νοσοκομείο δείχνει ότι οι δυνατότητές τους έχουν ορισμένα όρια».

Σε άλλο κείμενο του Guardian αναφέρεται: «Υπάρχει κάτι ποιητικό, ακόμη και διεστραμμένα ικανοποιητικό στο να βλέπεις τις ψευδαισθήσεις του Τραμπ για τις δυνάμεις του να νικιούνται από αυτή τη λοίμωξη. Πρόκειται για έναν άντρα που κραδαίνει τα χρήματα, το προνόμιο και το ψέμα για να αποφεύγει τις συνέπειες. (…) Συνήθως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παθαίνει άσχημα πράγματα, ανεξάρτητα από τον βαθμό απερισκεψίας που επιδεικνύει, επειδή συνήθως μπορεί απλώς να πει ψέματα, να εξαγοράσει ή να εξαπατήσει για να αποφύγει τις συνέπειες. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί με τον ιό, ο οποίος τον μόλυνε παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε την ασθένεια περισσότερο ως ενοχλητικό φαινόμενο παρά ως εθνική κρίση.

«Φορέας Υπερμετάδοσης»

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι ο Ντόναλντ ο φορέας υπερμετάδοσης, αποτελεί προσβολή στους Αμερικανούς που έκαναν τις ζωές τους αγνώριστες προκειμένου να καταπολεμήσουν τον κοροναϊό. (…) Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τις δουλειές τους. Η εκπαίδευση των παιδιών έχει πληγεί καθώς τα σχολεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο.

Οι γυναίκες που πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους όσο αυτά συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση έχουν βρεθεί εκτός αγοράς εργασίας σε δυσανάλογο βαθμό, και πολλές από αυτές δεν θα δουν ποτέ τις καριέρες τους να ανακάμπτουν, τα όνειρά τους θα χαθούν για πάντα από την ανικανότητα της κυβέρνησης. (…) Περισσότεροι από 210.000 Αμερικανοί έχουν χάσει πλέον τις ζωές τους από τον κοροναϊό, οι περισσότεροι εξ αυτών ενώ βρίσκονταν σε απομόνωση, και όλοι τους χωρίς να υπάρχει λόγος.

Την ίδια στιγμή, τίποτα δεν μοιάζει να έχει αλλάξει για τους Ρεπουμπλικάνους. Συνεχίζουν να αγκαλιάζονται και να συγκεντρώνονται χωρίς να τηρούν αποστάσεις, να σκουπίζουν τη μύτη τους με τα χέρια τους και μετά να κάνουν χειραψίες, να ουρλιάζουν με ορθάνοιχτα στόματα για την αναποτελεσματικότητα των μασκών. Καθώς παρακολουθεί κανείς τα πλάνα από την τελετή στον Ροδόκηπο, δεν μπορεί παρά να σκέφτεται τις κηδείες ή τους γάμους που αναγκάστηκε να παρακολουθήσει μέσω Zoom. Ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι ζουν σε άλλο πλανήτη από την υπόλοιπη Αμερική. Τώρα που τους έφτασε ο ιός, ίσως αναγκαστούν να μάθουν πώς μοιάζει ο δικός μας».

New York Times: Οι Αμερικανοί πολίτες δικαιούνται την αλήθεια

«Πολλές φορές κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών, η κυβέρνηση φάνηκε ότι προσπαθεί ενεργά να παραπληροφορήσει τους πολίτες», γράφουν οι New York Times. «Κυβερνητικές πηγές εκφράζουν τον εκνευρισμό τους για το γεγονός ότι ούτε το ίδιο το προσωπικό του Τραμπ δεν γνωρίζει τι συμβαίνει. Στην ευρύτερη αμερικανική κοινωνία, επικρατούν οι αγχώδεις εικασίες και οι τρελές θεωρίες συνωμοσίας. Η ανατριχιαστική εντύπωση που δίνεται είναι ότι στον Λευκό Οίκο επικρατεί το χάος».