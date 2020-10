Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που επέστρεψε χθες Δευτέρα στον Λευκό Οίκο έπειτα από τέσσερις ημέρες σε στρατιωτικό νοσοκομείο όπου του προσφέρθηκαν φροντίδες μετά τη μόλυνσή του από τον κορονοϊό, παρότρυνε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του τους συμπατριώτες του να «βγουν εκεί έξω» και «να μη φοβούνται» την πανδημία.

Μολονότι οι γιατροί του τονίζουν πως δεν έχει ακόμη ξεπεράσει ακόμη τελείως τον κίνδυνο, ο Τραμπ, χωρίς μάσκα, επέμεινε να υποβαθμίζει την πανδημία, λίγο καιρό προτού διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές.

«Μην την αφήνετε να κυριαρχεί στη ζωή σας. Μη τη φοβάστε. Επιστρέφουμε, επιστρέφουμε στη δουλειά. Θα βγούμε μπροστά (…). Βγείτε εκεί έξω, να προσέχετε», προτρέπει ιδίως ο μεγιστάνας στο βίντεο αυτό.

Όπως ανακοινώθηκε από τους θεράποντες ιατρούς, ο Τραμπ θα εξακολουθήσει να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Και, όπως χαρακτηριστικά είπε ο επικεφαλής ιατρός του Λευκού Οίκου «ο Πρόεδρος δεν έχει ξεμπερδέψει με τον κίνδυνο» (“The president is not ‘out of the woods yet’.

Κατά τη σύντομη νοσηλεία του, ο Πρόεδρος είχε υψηλό πυρετό, ήταν καταβεβλημένος, η οξυγόνωση του αίματός του είχε πέσει -δύο φορές μάλιστα σε διάρκεια τριών 24ωρων- κάτω από το φυσιολογικό επίπεδο.

Με το που έφτασε στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ κατάφερε να προκαλέσει αίσθηση με την πρώτη του κίνηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος, με το που βγήκε από το ελικόπτερο, στάθηκε στην είσοδο του Λευκού Οίκου για τις φωτογραφίες που ήθελαν οι φωτορεπόρτερ και έβγαλε την προστατευτική μάσκα, βάζοντάς την στην τσέπη του και χαιρέτησε στρατιωτικά.

Το CNN το ερμήνευσε ως μία κίνηση του Τραμπ για να δείξει πως «επέστρεψε στις επάλξεις», σχολιάζοντας βέβαια πως δεν ήταν και η καλύτερη εικόνα να τον βλέπουν να την βγάζει, ενώ έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει ότι θα φύγει από το στρατιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται για θεραπεία από τον κορονοϊό, προσθέτοντας ότι αισθάνεται «πολύ καλά».

«Θα φύγω από το σπουδαίο Ιατρικό Κέντρο Ουόλτερ Ριντ σήμερα στις 18:30 (τοπική ώρα – 01:30 ώρα Ελλάδας). Νοιώθω πολύ καλά! Μην φοβάστε την COVID. Μην την αφήσετε να εξουσιάζει τη ζωή σας. Έχουμε αναπτύξει, υπό την κυβέρνηση Τραμπ, ορισμένα πραγματικά σπουδαία φάρμακα και γνώση. Νοιώθω καλύτερα από ό, τι πριν 20 χρόνια!», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

