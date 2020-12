Η οικογένεια του Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν αποχαιρέτησε σήμερα τον εκλιπόντα πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, σε μια ιδιωτική κηδεία, στο χωριό Οτόν. Το φέρετρο του Ζισκάρ ντ’ Εστέν, καλυμμένο με τις σημαίες της Γαλλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφέρθηκε στην εκκλησία του Οτόν, στην κεντρική Γαλλία, από τέσσερις συνοδούς. Η αυτοκινητοπομπή, συνοδεία δύο περιπολικών, έφθασε στις 10.30 το πρωί τοπική ώρα στη μικρή πλατεία, μεταξύ του δημαρχείου και του ναού του χωριού. Μπροστά από την εκκλησία, είχαν τοποθετηθεί στεφάνια από λουλούδια.

Ο Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν απεβίωσε την Τετάρτη, έχοντας προσβληθεί από τη νόσο Covid-19, σε ηλικία 94 ετών. Θα ταφεί κοντά στον τάφο της κόρης του, που πέθανε το 2018, σε έναν ιδιωτικό χώρο δίπλα από το κοιμητήριο του χωριού. Λόγω των περιορισμών για τον νέο κορονοϊό στη Γαλλία, περίπου 40 άνθρωποι, οικογένεια και στενός κύκλος, παρέστησαν στην κηδεία.

Είχε γεννηθεί το 1926 στο Κόμπλεντς της Γερμανίας, όπου ο πατέρας του υπηρετούσε ως οικονομικός διευθυντής των Γαλλικών αρχών κατοχής μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η οικογένεια ντ’ Εσταίν κατάγεται από τη νοτιοκεντρική περιοχή της Ωβέρνης με δικό τους πύργο στο Σαμελιέρ. Αποφοίτησε από το Λύκειο Ζανσόν ντε Σαλλύ του Παρισιού. Κατά την περίοδο της νεότητάς του υπηρέτησε στα τεθωρακισμένα της Στρατιάς της Ελεύθερης Γαλλίας.

Μετά τις σπουδές του στην Grande Ecοle – ENA, τελείωσε την Πολυτεχνική Σχολή αποφοιτώντας έκτος στη σειρά, διορίστηκε Οικονομικός Επιθεωρητής. Με το Ανεξάρτητο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εξελέγη βουλευτής στη Γαλλική εθνοσυνέλευση. Το 1959 διορίστηκε υφυπουργός Οικονομικών και τρία χρόνια αργότερα Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας σε ηλικία 36 ετών και πέρασε στην ιστορία ως ο νεαρότερος Γάλλος Υπουργός Οικονομικών.

