Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε άρση του μέτρου που απαγόρευε μετακινήσεις από και προς την Μεγάλη Βρετανία, προτρέποντας τις χώρες που είχαν προβεί στη λήψη του εν λόγω μέτρου να το αποσύρουν σύντομα. Ωστόσο συνέστησε την αποφυγή των μη απαραίτητων μετακινήσεων από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο, εξαιτίας της μετάλλαξης στελέχους του κορονοϊού, γεγονός που έχει σκορπίσει την ανησυχία σε όλη την Γηραιά Ήπειρο.

Η σχετική απόφαση ελήφθη μετά τα προβλήματα που προκάλεσε το προστατευτικό αυτό μέτρο. Ενδεικτικά, 1500 φορτηγά βρίσκονται εγκλωβισμένα στο Κεντ, κατόπιν του κλεισίματος των συνόρων της Γαλλίας με τη Βρετανία, ενώ δεκάδες άνθρωποι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε αεροδρόμιο της Γερμανίας.

Η ΕΕ προχώρησε στη σύσταση αυτή, έχοντας ως στόχο την επιστροφή χιλιάδων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου στις χώρες τους, ενώ σήμερα το βράδυ (22/12) αναμένεται συζήτηση και εξέταση της σχετικής πρότασης από τους πρεσβευτές των χωρών μελών της Ευρωπαϊκή Ένωσης.

My brother just sent me this. He is stuck in #Manston currently. 😓 pic.twitter.com/xnpKVsNdUl

Δεκάδες επιβάτες πτήσεων από τη Βρετανία παγιδεύτηκαν σε γερμανικά αεροδρόμια τα ξημερώματα της Κυριακής προς τη Δευτέρα 21/12, εξαιτίας του νέου στελέχους του κορονοϊού που εντοπίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Σας παρακαλούμε, βοηθήστε μας να φύγουμε!», εκλιπαρεί Γερμανίδα σε βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στους 63 επιβάτες που δεν τους επετράπη να φύγουν από το χώρο του αεροδρομίου του Ανόβερου.

Οι επιβάτες υποχρεώθηκαν να υποβληθούν σε τεστ για τον νέο κορονοϊό, το οποίο και πραγματοποίησε ομάδα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, εφοδιασμένη με όλα τα μέσα ατομικής προστασίας.

Οι επιβάτες πέρασαν τη νύχτα σε κλίνες εκστρατείες, τις οποίες επιστράτευσε το αεροδρόμιο σε έναν από τους τερματικούς σταθμούς. «Ο στόχος μας είναι να εμποδίσουμε το καινούργιο στέλεχος του ιού να εξαπλωθεί στην περιοχή», εξήγησε αξιωματούχος των τοπικών υγειονομικών αρχών, ο Αντρέας Κραντς, στο Γερμανικό Πρακτορείο.

Foreign residents on the last flight into Berlin from London have been separated from the German citizens and will spend the night in the airport until the test center opens at 6am.

Germans allowed through without a test pic.twitter.com/clDvuFhqYY

— Patrick Kingsley (@PatrickKingsley) December 20, 2020