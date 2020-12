Ανήμερα των Χριστουγέννων τα εμβόλια ξεκίνησαν τη μεταφορά τους προς όλες τις χώρες της ΕΕ. Μάλιστα, η ΕΕ έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο που δείχνει πως γίνεται η συσκευασία των παρτίδων, ενώ παρουσιάζει και τα πρώτα δρομολόγια.

After being carefully packed, batches of the newly approved #COVID19 vaccine are being dispatched to the 27 🇪🇺 countries.

These vaccines will soon be arriving at their destination to be used during the #EUVaccinationDays on 27, 28 and 29 December. pic.twitter.com/2BZCo6N7vb

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 24, 2020