Έπειτα από δώδεκα ώρες συνεδρίασης, η Γερουσία ενέκρινε το νομοσχέδιο με 38 ψήφους υπέρ έναντι 29 κατά . Την ίδια στιγμή χιλιάδες γυναίκες που βρίσκονταν στους δρόμους, υποδέχτηκαν την απόφαση με δάκρυα χαράς.

Σε όλη τη Λατινική Αμερική μέχρι τώρα οι αμβλώσεις επιτρέπονται μόνο στην Κούβα, στην Ουρουγουάη και σε κάποιες περιοχές του Μεξικού.

Το ανύπαρκτο νομικό πλαίσιο της Αργεντινής για το δικαίωμα στην άμβλωση έχει καταδικάσει εκατομμύρια έφηβες να συνεχίζουν ανεπιθύμητες κυήσεις. Ενδεικτικά, μόνο στην Αργεντινή σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του «Access to Safe Abortion Network» της Αργεντινής περισσότερα από 7.000 κορίτσια ηλικίας 10 έως 14 ετών κατά την περίοδο 2016-2018 έφεραν στον κόσμο παιδιά, με την πλειονότητα των οποίων να είναι αποτέλεσμα βιασμού.

Μόνο κατά το έτος 2016, 40.000 γυναίκες χρειάστηκαν νοσηλεία εξαιτίας επιπλοκών, που προέκυψαν από παράνομες αμβλώσεις, σύμφωνα με σχετική έκθεση, ενώ από το συνολικό αριθμό των εισαγωγών, 6.400 αντιστοιχούσαν σε κορίτσια ηλικίας 10 έως 19 ετών.

hundreds of women in argentina celebrating after finding out the law for legal, safe and free abortion had been approved. today we made history. #AbortoLegal2020 #EsLey 💚 pic.twitter.com/zrwkeMXOhV

