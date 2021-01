Η απόφαση των βρετανικών αρχών αποτελεί “πρωτοτυπία” και προκάλεσε διάφορες αντιδράσεις. Αποτελεί μία λύση ανάγκης και θα εφαρμόζεται σε περίπτωση εξάντλησης των αποθεμάτων ενός εμβολίου, προκειμένου να μην πάει “χαμένη” η πρώτη δόση που έχει λάβει ο ασθενής. Οι οδηγίες ανέφεραν πως “αν το ίδιο εμβόλιο δεν είναι διαθέσιμο ή αν το πρώτο προϊόν δεν είναι γνωστό, είναι λογικό να δώσουμε μία δόση ακόμη με αυτό που είναι διαθέσιμο, ώστε να ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός“.

Η επικεφαλής της Public Health England, Mary Ramsay, δήλωσε αρχικά πως αυτό θα συμβεί μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις και ανέφερε πως “δεν συνίσταται από την κυβέρνηση”. “Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να δώσουμε το ίδιο εμβόλιο, αλλά αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, είναι καλύτερο να δώσουμε την δεύτερη δόση από ένα άλλο, παρά καθόλου” δήλωσε. Στη συνέχεια όμως φαίνεται να αλλάζει τη θέση της, καθώς σε tweet που δημοσίευσε το μεσημέρι του Σαββάτου, ανέφερε πως “δεν συνιστούμε την ανάμειξη δύο εμβολίων. Αν η πρώτη δόση είναι από το εμβόλιο της Pfizer, δεν πρέπει η δεύτερη να είναι από το εμβόλιο της AstraZeneca (και το αντίστροφο). Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα για το θέμα σε πολλά μεγάλα διεθνούς εμβέλειας ΜΜΕ, όπως στους New York Times και αλλού.

Commenting on reports on mixing vaccines, Dr Mary Ramsay, Head of Immunisations at PHE, said: “We do not recommend mixing the COVID-19 vaccines – if your first dose is the Pfizer vaccine you should not be given the AstraZeneca vaccine for your second dose and vice versa.” pic.twitter.com/h8cWtRcUpX

— Public Health England (@PHE_uk) January 2, 2021