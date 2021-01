Μία νεοεκλεγείσα βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων, η Λόρεν Μπόμπερτ, δήλωσε ότι θα έχει πάντα μαζί της το όπλο της Glock στη διάρκεια της θητείας της στην Ουάσινγκτον. Σε βίντεο που ανήρτησε στο Twitter η Μπόμπερτ φαίνεται να γεμίζει το πιστόλι της προτού βγει για να περπατήσει στους δρόμους της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας των ΗΠΑ. «Θα έχω το όπλο μου στην Ουάσινγκτον και το Κογκρέσο», τονίζει η ίδια στο βίντεο, το οποίο έχει προβληθεί περισσότερες από 2 εκατομμύρια φορές. Όμως ο διοικητής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον επισήμανε ότι σκοπεύει να μιλήσει με τη Μπόμπερτ σχετικά με τους αυστηρούς κανόνες για την οπλοκατοχή που ισχύουν στην πόλη.

Η ανάρτηση στο twitter της Λόρεν Μπόμπερτ

Let me tell you why I WILL carry my Glock to Congress.

Government does NOT get to tell me or my constituents how we are allowed to keep our families safe.

I promise to always stand strong for our 2nd Amendment rights.https://t.co/E75tYpdN4B pic.twitter.com/qg7QGenrNo

