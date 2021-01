Χωρίς προηγούμενο τα όσα συμβαίνουν στην Ουάσινγκτον, όπου οι υποστηρικτές του Τραμπ εισέβαλλαν στο Καπιτώλιο έπειτα από την κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ να πραγματοποιήσει ομιλία την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η επικύρωση της νίκης Μπάιντεν από το Κογκρέσο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία προχώρησε στην εκκένωση των γραφείων του Κογκρέσου, καθώς οι οπαδοί του Τραμπ κατέβηκαν στο Καπιτώλιο για να διαμαρτυρηθούν για τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών του 2020.

Βουλευτές δήλωσαν πως έγινε χρήση δακρυγόνων στη Ροτόντα του Καπιτωλίου μετά την εισβολή διαδηλωτών υπέρ του Τραμπ και οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έλαβαν εντολή να φορέσουν αντιασφυξιογόνες μάσκες.

Just evacuated my office in Cannon due to a nearby threat. Now we’re seeing protesters assaulting Capitol Police.

This is wrong. This is not who we are. I’m heartbroken for our nation today. pic.twitter.com/jC9P0YfSLQ

— Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) January 6, 2021